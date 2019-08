Senato | al via la seduta sul calendario della crisi | Aula quasi al completo - Renzi

Crisi di governo - al via la seduta per votare sul calendario. Segui la diretta dal Senato : Al via nell’Aula del Senato la seduta che dovrà votare sul calendario della Crisi di governo che è stato approvato a maggioranza ieri dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Segui la diretta L'articolo Crisi di governo, al via la seduta per votare sul calendario. Segui la diretta dal Senato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di governo - battaglia sui tempi Al via conferenza capigruppo Senato Pd : «Aula domani forzatura inaudita» : In corso la conferenza dei capigruppo in Senato che deciderà tempi e modalità del dibattito. Salvini è in minoranza, ma in mancanza dell'unanimità Elisabetta Casellati potrebbe convocare l'aula già domani sera per decidere il calendario dei lavori

Tav - al via il voto in Senato. M5S : «Inciucio Lega e Pd». Salvini : «Non si può lavorare così» : Al via nell'Aula del Senato alla discussione sulle sei mozioni sulla Tav. L'ordine dei lavori prevede che si proceda all'illustrazioni di ciascuna mozione, per poi proseguire con le...

Senato - via definitivo a Legge Sport : 18.44 Con 154sì, 54 no e 52 astenuti il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di Legge che attribuisce al governo la delega a intervenire su materie di Sport, anche con il riordino del Coni e della disciplina di settore. Fra gli scopi del ddl, quello di "organizzare e sviluppare la pratica dell' attività Sportiva" nelle scuole, di riordinare le norme di sicurezza per la costruzione e l'uso degli impianti Sportivi" e di riformare "le ...

A favore del provvedimento hanno votato i partiti di maggioranza, contro Leu e Pd, astenuti Fi e Fdi.

15.42 Con 139voti favorevoli e 109 astenuti il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge contenente misure in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le attività Culturali e per lo svolgimento degli Europei di calcio 2020. "Sono orgoglioso di questo risultato", questa legge "assicura eguali diritti e ..."

Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Al via al Senato la chiama per il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis.

Sicurezza bis - in Senato via all’esame del decreto : Aula deserta e proteste : Tante contestazioni da sigle e associazioni della società civile. Il padre missionario Alex Zanotelli: «E’ un atto criminale»

Decreto Sicurezza bis - iter al via in Senato ma senza relatore : La maggioranza a Palazzo Madama è a «quota 165», cioè quattro voti al di sopra della cosiddetta «soglia di autosufficienza», di 161 voti. Che cosa faranno i dissidenti m5s e i Senatori vicini a Toti