Secondo Phil Spencer lo streaming rivoluzionerà il mondo dei videogiochi solo tra molto

(Di martedì 13 agosto 2019) Con l'annuncio di piattaforme come Google Stadia e Project x Cloud molti di voi penseranno sicuramente che il modo di giocare e concepire il videogioco potrebbe presto subire una rivoluzione, tuttaviale cose non stanno così.Il boss della divisione Xbox pensa infatti che locertamente il concetto di videogioco, tuttavia non così velocemente come in molti hanno teorizzato:"Penso che loimpiegherà anni a diventare il principale modo con cui gli utenti sfrutteranno il videogioco, e con anni intendo dire anni ed anni. Prendiamo Netflix (che ha 20 anni), a volte tendiamo a dimenticarlo a causa della velocità con cui evolve la tecnologia, tuttavia dobbiamo tenere conto che ci sono voluti 20 anni per far si che serie come Game of Thrones ed House of Cards siano per la maggior parte guardate in. Penso che per...

