Scossa di magnitudo 3 | 9 al nord Italia | terremoto avvertito in Emilia | Liguria e Toscana

Terremoto a Parma - Scossa di magnitudo 3.9 avvertita in Emilia Romagna : scossa di Terremoto in Emilia Romagna. La terra ha tremato in provincia di Parma alle ore 13.17 del 13 agosto 2019: la magnitudo rivista dall'Ingv è di 3.9 gradi. L'epicentro è stato localizzato dai sismografi a cinque chilometri dal Comune di Borgo Val di Taro. La scossa è stata avvertita anche in Liguria e in Toscana.Continua a leggere

Scossa di terremoto magnitudo 5 al largo di Creta [DATI e MAPPE] : Una Scossa di terremoto magnitudo 5 è stata rilevata alle 07:02 UTC dal Centro Euro-Mediterraneo e dall’Istituto geofisico statunitense USGS in mare, al largo dell’isola di Creta. Secondo l’EMSC il sisma ha avuto epicentro a 82 km a sud di Pýrgos ed ipocentro a 10 km di profondità. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5 al largo di Creta [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto tra Lampedusa e Linosa - Scossa di magnitudo 3.2 sveglia la Sicilia : Una scossa di magnitudo 3.2 si è verificata alle 05:35 di oggi, venerdì 9 agosto, tra Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento, ad una profondità di 6 chilometri, svegliando parte della Sicilia. Avvertita dalla popolazione, tra cui numerosi turisti, non si hanno tuttavia notizie di danni a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto in Turchia - forte Scossa di magnitudo 6.0 : paura tra la popolazione : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.0 è stata registrata alle 13.25 in Turchia, nella zona del distretto di Bozkurt, non lontano dalla città di Denizli. La scossa è stata avvertita alle 14.25 ora locale ed è stata seguita da un'altra di magnitudo 4.2. Al momento non sono stati registrate vittime.Continua a leggere

Terremoto a Samos - Scossa di magnitudo 4.7 avvertita in Grecia : paura tra i turisti : scossa di Terremoto in Grecia: il sisma, di magnitudo 4.7 della scala Richter, è stato registrato a 35 chilometri al largo dell'isola di Samos e ad una profondità di 10 chilometri. Secondo l'Istituto di geodinamica di Atene, è stato avvertito anche in Turchia, nella regione di Izmir (Smirne). paura tra i tanti turisti, ma non ci sarebbero danni a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto a Trento - una Scossa di magnitudo 3.4 sveglia il paese : scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione nella mattinata di giovedì 8 agosto nella zona di Trento. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il Terremoto ha avuto epicentro a Vallarsa e magnitudo 3.4. Molte le segnalazioni sui social di persone svegliate dal sisma.Continua a leggere

Terremoto in provincia di Cosenza - Scossa di magnitudo 2.6 : Terremoto in provincia di Cosenza, scossa di magnitudo 2.6 La scossa, avvenuta intorno alle 16.05 con epicentro a 4 chilometri da Castiglione Cosentino, è stata avvertita in tutta la provincia Parole chiave: Cosenza ...

Terremoto a Cosenza : Scossa di magnitudo 2.6 scuote la Calabria - paura tra turisti e residenti : Un Terremoto di magnitudo 2.6 e con epicentro superficiale è stato registrato alle 16.05 di oggi in provincia di Cosenza. La scossa è stata avvertita distintamente da turisti e residenti fino a Rende. Tanti i messaggi apparsi sui social network. Tanta paura al momento, ma nessun danno a cose e persone.Continua a leggere