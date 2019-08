Sci di fondo | i convocati dell’Italia per il raduno di Trondheim Dieci azzurri al lavoro

Atletica - Therese Johaug incredibile : la stella dello Sci di fondo ha vinto i 10000 ai Campionati Norvegesi in 32 : 20! : Therese Johaug ha vinto i 10000 metri ai Campionati Norvegesi di Atletica leggera. Non è un’omonimia, è proprio lei: la celeberrima sciatrice di fondo, vincitrice di dieci medaglie d’oro ai Mondiali e di tre allori alle Olimpiadi, ha deciso di cimentarsi in un nuovo sport e ha subito fatto centro. Ha trionfato con un tempo di assoluto spessore, un interessante 32:20.86 che è il 15esimo crono europeo stagionale e rappresenta anche il ...

Sci di fondo : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani presenti al BlinkFestivalen in gare diverse : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani al lavoro in vista della prossima stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo. I due atleti nostrani, protagonisti in coppia del bronzo iridato della sprint a squadre nell’ultima annata, non dimenticando di certo l’argento mondiale di Chicco nella prova individuale, vogliono arrivare pronti al via dell’anno agonistico. Da martedì 30 luglio e a lunedì 12 agosto, come riporta il sito ...

Sci di fondo : Mona-Liisa Malvalehto muore a soli 36 anni. L’ex atleta finlandese stroncata da una malattia : Una brutta notizia scuote il mondo dello sci di fondo. E’ morta, infatti, all’età di 36 anni la finlandese Mona-Liisa Malvalehto. L’ex fondista nordica è stata purtroppo stroncata da una malattia che l’aveva colpita già da qualche tempo. Specialista delle prove sprint, aveva conquistato in carriera un successo nel 2013 a Liberec nell’individuale, trionfando poi nella team sprint a Sochi di quella stessa stagione ...

“Chiuso per Mondiali”. Che sorpresa Xin! Greg : occhio agli outsider… Mezzofondo in piScina? Analisi sì - pronostici no : siamo troppo coinvolti : Ex capitano della nazionale ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici e cinque volte ai Mondiali. Detiene 55 titoli assoluti e 29 record italiani in gare individuali. Ha conquistato tre argenti ai campionati europei, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Esperta di marketing e comunicazione, è stata uno dei volti di Sky ...

Captati altri nove misteriosi segnali radio di origine sconoSciuta nello spazio profondo : Analizzando dati raccolti tra il 2012 e il 2018 dalla rete di radiotelescopi dell'Osservatorio astronomico di Pushchino, ricercatori russi hanno captato altri nove Fast radio Burst, misteriosi segnali radio della durata di pochi millisecondi provenienti da galassie lontane. Uno è di tipo ripetitivo, il più raro in assoluto. Non si esclude l'origine aliena.

Dl creScita : M5S - 'imprese riconoscono bontà fondo' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Il fondo salva-opere oggi è realtà e siamo contenti che le imprese riconoscano che si tratti di uno strumento necessario, a tutela di quelle realtà imprenditoriali locali che sono state travolte, o rischiano di esserlo, dalle crisi aziendali dei colossi operanti nel s

Laureati in Italia - dove sono creSciuti di più - Sud in fondo alla classifica : Laureati in Italia, dove sono cresciuti di più, Sud in fondo alla classifica L’Italia assieme alla Romania è il Paese europeo in cui ci sono meno Laureati, lo sappiamo. La crescita della proporzione di persone che ottengono un titolo universitario senza ritirarsi prima è stata insufficiente a ribaltare tale posizionamento. Non siamo riusciti a raggiungere i livelli dei Paesi più avanzati in questo senso. Ma come è andata a livello ...

"Bastardo faScista - ti sfondo". Paura per l'ex consigliere che denunciò i crimini dei partigiani : Elena Barlozzari Sfiorata aggressione per l'ex consigliere di Noli, Enrico Pollero, che si è battuto per intitolare una targa a Giuseppina Ghersi, la bimba uccisa dai partigiani. Lui: "Rifarei tutto" Continua a pagare il prezzo d’aver riportato a galla una storia scomoda, Enrico Pollero, 63 anni, ex consigliere comunale di Noli, nel Savonese. I suoi guai sono iniziati assieme all’interpellanza che ha fatto da apripista alla ...

Liquido rosso e maleodorante in un terreno a Scicli : fondo sequestrato : Polizia Provinciale sequestra fondo in territorio di Scicli. All’interno di uno scavo rinvenuto Liquido rosso e maleodorante