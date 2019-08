Salvini | votiamo il taglio dei parlamentari la prossima settimana e poi subito al voto

"Votiamo il taglio dei parlamentari e poi si va alle urne" Il colpo ad effetto di Salvini che spiazza i 5 Stelle e il Pd : Con una mossa inaspettata, Matteo Salvini prende la parola in aula Senato e annuncia l'ok della Lega alla proposta chiave dei 5 Stelle del taglio di 345 parlamentari per poi andare subito alle elezioni anticipate. Si tratta di un colpo ad effetto che spiazza in un colpo sia gli ex alleati... Segui su affaritaliani.it

"Votiamo il taglio dei parlamentari e poi si va alle urne" Il colpo ad effetti di Salvini che spiazza i 5 Stelle e il Pd : Con una mossa inaspettata, Matteo Salvini prende la parola in aula Senato e annuncia l'ok della Lega alla proposta chiave dei 5 Stelle del taglio di 345 parlamentari per poi andare subito alle elezioni anticipate. Si tratta di un colpo ad effetto che spiazza in un colpo sia gli ex alleati... Segui su affaritaliani.it

Salvini : tagliamo parlamentari e votiamo : 18.32 L'Italia vuole certezze e cosa c'è di più lineare, dignitoso e bello che dare la parola al popolo". Lo ha detto Matteo Salvini in Aula al Senato, tra gli applausi dei suoi e le proteste dell' opposizione. Sfida i 5 Stelle:"tagliamo la settimana prossima 345 parlamentari e poi subito al voto. Noi ci siamo. Affare fatto". "Prima si vota e prima c'è un Parlamento che vota un governo che va avanti 5 anni e prima si sterilizzano gli aumenti ...

Di Maio a Salvini coraggio - taglia 345 poltrone e poi votiamo : Di Maio a Salvini: Nessun problema ad andare al voto. Anzi, dopo quel che e' successo ci corriamo alle urne.