Salvini : «Sì al taglio dei parlamentari - poi al voto». Il Senato respinge la richiesta di votare domani la sfiducia a Conte : Via alla seduta nell'Aula del Senato che dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia della Lega al premier...

Salvini : sì taglio parlamentari - poi voto | M5S : "Allora ritiri la mozione di sfiducia" | Renzi : "Nuova maggioranza è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Salvini : votiamo il taglio dei parlamentari la prossima settimana e poi subito al voto : Il leader della Lega: «Io non capisco questa paura, disperazione. Lo capisco da parte del senatore Renzi che con i disastri che ha fatto gli italiani lo mandano a casa. Mi rendo conto che voglia rimanere attaccato alla poltrona con la colla»

Matteo Salvini al Senato - la mossa che spariglia : "Caro Di Maio - affare fatto. Taglio ai parlamentari e voto" : "Votiamo prima il Taglio dei parlamentari e poi subito al voto". Matteo Salvini interviene al Senato, prima della calendarizzazione del voto di sfiducia a Giuseppe Conte, e lancia l'amo a Luigi Di Maio. "Sono arrivate alcune proposte, le raccolgo - esordisce il leader della Lega, che ha aperto la cr

"Votiamo il taglio dei parlamentari e poi si va alle urne" Il colpo ad effetto di Salvini che spiazza i 5 Stelle e il Pd : Con una mossa inaspettata, Matteo Salvini prende la parola in aula Senato e annuncia l'ok della Lega alla proposta chiave dei 5 Stelle del taglio di 345 parlamentari per poi andare subito alle elezioni anticipate. Si tratta di un colpo ad effetto che spiazza in un colpo sia gli ex alleati... Segui su affaritaliani.it

Salvini non ritira i ministri. «Sì al taglio parlamentari - poi voto» : L’Aula dovrà votare il calendario della crisi approvato ieri a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama

Crisi di governo - Salvini rompe l'asse Pd-5 stelle : "Taglio dei parlamentari poi al voto" : Il vicepremier Matteo Salvini ha preso la parola in Senato tra le proteste del Partito Democratico aprendo alla proposta...

Salvini : "Taglio dei parlamentari e subito il voto - come chiede Di Maio" : "come sono lontani i riti della politica dal paese reale, che non si capisce perché non si debbano disturbare i parlamentari a ferragosto". Matteo Salvini prende la parola in aula, suscitando le proteste di Pd e altre forze contrarie alle posizioni della Lega e afferma di condividere la richiesta dell'"amico" Di Maio di approvare subito il taglio dei parlamentari per poi andare alle urne. "Tagliamo i parlamentari la ...