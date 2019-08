Salvini sfida il M5S votiamo il taglio dei parlamentari | poi alle urne

Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini : "Mi dovrai guardare in faccia quando chiederai la sfiducia" : "In Parlamento tu ci dovrai essere, non come hai fatto sulla Russia, mi dovrai passare davanti, guardare in faccia e votare contro". Giuseppe Conte lancia la sfida a Matteo Salvini, reo di aver presentato una mozione di sfiducia proprio nei suoi confronti. A niente sembrano essere serviti gli incont

De Luca : “Il governo si è squagliato. Salvini? È impegnato nel tour ‘Gigione & friends'”. E lancia la sua sfida meridionalista contro la Lega : “Siamo stati emotivamente coinvolti e commossi dopo le vicende del governo nazionale. Eravamo tutti trepidanti a Pescara per poi apprendere che il governo si è squagliato“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa trasmessa da Lira Tv e dedicata all’illustrazione del piano per il lavoro predisposto dalla sua giunta. E annuncia la sua sfida: “Stiamo arrivando al ...

Crisi di Governo - Salvini sfida pure Bruxelles : “Faremo la flat tax anche se l’Ue non vuole”. La Lega prepara la sua manovra in deficit : Non c’è solo la giustizia nel mirino del vicepremier Matteo Salvini. Il leader leghista detta la linea dei pieni poteri anche sui conti pubblici. Dalla Puglia l’avvertimento durante il comizio di Peschici: “Abbiamo smontato la legge Fornero. Il prossimo Governo garantirà, dopo 41 anni di lavoro, la pensione, perché è un sacrosanto diritto. Diritto alla pensione, taglio delle tasse a lavoratori e imprenditori. Queste sono misure ...

Salvini si sfida con i voti - non con i veti : La crisi ad alta velocità innescata da Matteo Salvini all’indomani della mozione sull’alta velocità si ritrova improvvisamente a dover fare i conti con un percorso istituzionale a bassa velocità all’interno del quale sta maturando una interessante linea di frattura tra coloro che con sfumature diver

Matteo Salvini - il Pd sfida la Lega : prima della mozione di sfiducia a Conte - vogliamo quella al ministro : Al Pd non è bastata la batosta di avere un partito diviso su tutto. Ora si diverte anche a provocare. L'ultima trovata arriva dal capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marcucci, che ha annunciato la richiesta, in conferenza di capigruppo al Senato, di calendarizzare prima la mozione di sfiducia

Salvini apre la crisi - il premier lo sfida in Parlamento. Elezioni anticipate in autunno : Il leader leghista: «Inutile andare avanti a colpi di no». E accelera verso le Elezioni. Il premier si consulta con il Quirinale, poi chiede la convocazione delle Camere per ufficializzare la sfiducia

Salvini licenzia il governo e Conte lo sfida : la crisi sarà trasparente - andremo in Parlamento : Il leader del Carroccio: «Inutile andare avanti a colpi di “no” e di litigi». Di Maio: «Pronti al voto, la Lega ha preso in giro il Paese»

Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini : "Lo aspetto in aula - ecco perché vuole le elezioni" : Dopo il via alla crisi di governo, aperta da Matteo Salvini, quasi in Contemporanea al comizio del leghista a Pescara, parla da Palazzo Chigi il premier, Giuseppe Conte. E fa sapere che Salvini "mi ha anticipato l'intenzione di interrompere questa esperienza di governo e di andare a votare per capit

Crisi governo - Zingaretti : ‘Pd pronto alla sfida’. Di Battista : ‘Salvini è uno schiavo del sistema’ : “Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale governo ma anche del destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese”. Nicola Zingaretti commenta così su Facebook l’apertura della Crisi di governo tra M5s e Lega. “Il Pd chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi – aggiunge il segretario del Partito democratico ...

E' crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - in Aula e poi al voto | Di Maio : la Lega ha preso in giro il Paese | Zingaretti : pronti alla sfida delle elezioni : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Migranti - Malta nega i rifornimenti alla Ocean Viking e Open Arms sfida Salvini : Bloccata a 30 miglia la Lampedura, la nave della ong spagnola avverte: "In caso di problemi seri con i 121 a bordo entreremo in acque italiane"

Terra dei fuochi - Salvini sfida Costa : «Dovete fare gli inceneritori» : «Ho scritto a Conte per chiedere la convocazione urgente della cabina di regia politica sulla Terra dei fuochi. Io ho fatto la mia parte per evitare gli incendi. Adesso devono farla anche...

Dl Sicurezza - Salvini vince la sfida del Senato : (AdnKronos) – Divieto per le navi che soccorrono i migranti di ingresso nelle acque territoriali italiane, con possibilità di multe e confische per chi viola la disposizione. Pene più severe per incidenti durante manifestazioni pubbliche e maggiori tutele per le Forze dell’Ordine. Giro di vite per le violenze nelle manifestazioni sportive. Sono i pilastri sui quali si regge il cosiddetto , convertito definitivamente ieri sera ...

Sicurezza bis - Salvini a caccia di voti. Sfida in aula - maggioranza a rischio : Nella maggioranza scommettono che alla fine filerà tutto liscio ma il livello d'attenzione è alto. Fra oggi e domani dovrebbe essere votata la fiducia sul Decreto Sicurezza bis che...