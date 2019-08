Salvini | evitato sbarco di 500 migranti

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019) Roma – Il vicepremier Matteoinforma di aver lavorato stamattina al Viminale “per evitare lodi oltre 500 immigrati a bordo delle navi di due Ong, una francese e una spagnola. Per 350 di essi la Libia ha dato la disponibilita’ di un porto di, mentre per gli altri (quelli visitati dal milionario Richard Gere) l’indicazione che ho dato e’ il divieto di ingresso nelle nostre acque e l’invito a navigare in direzione Spagna”. L'articolodi 500proviene da RomaDailyNews.

