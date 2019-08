Salvini-Berlusconi - salta l'incontro (o forse è solo rimandato) | Forza Italia contraria a una lista unica con la Lega : Alle 18 l'Aula vota si deve esprimere sulla data per votare la sfiducia a Conte: Salvini chiede il 14, M5S, Pd e gruppo Misto il 20

Crisi governo DIRETTA - alle 18 il voto dell'Aula. Salvini non va all'incontro con Berlusconi : In attesa della prima conta, prevista per le 18 quando l'Aula del Senato dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia...

Crisi - Salvini non va da Berlusconi : «Impegnato al Viminale». Busta sospetta con eroina alla sede Pd : Franceschini apre a governo di legislatura con i 5 Stelle. Forza Italia contraria a un listone unico con il Carroccio. Renzi: «Salvini cerca una scusa per non votare»

Crisi di governo - Salvini ha spinto il Pd verso i 5 stelle (e con Berlusconi resta il gelo) : Dai 5 stelle l'unico veto resta quello di un dialogo con l'ex premier Matteo Renzi. Di Maio si affida a Mattarella ma nel Pd...

Crisi di governo - perché Salvini ha «resuscitato» Berlusconi : Salvini aveva escluso accordi pre-elettorali ma poi è tornato sui suoi passi: ha bisogno di Forza Italia per la battaglia in Parlamento di queste ore e un’alleanza per conquistare i collegi uninominali che assicurino la maggioranza assoluta

Silvio Berlusconi - botta d'orgoglio : "No a listone unico di Salvini - Forza Italia ha la sua storia e simbolo" : Orgoglio Forza Italia, no a "listoni" di centrodestra. Silvio Berlusconi non incontrerà oggi Matteo Salvini (il ministro ha detto di essere "impegnato al Viminale sul tema immigrazione") e secondo un retroscena del Giornale avrebbe garantito ai vertici azzurri riuniti a Palazzo Grazioli l'ipotesi di

Crisi di governo - Salvini non va da Berlusconi : «Impegnato al Viminale» : Franceschini e Martina aprono a governo di legislatura con i 5 Stelle. Forza Italia contraria a un listone unico con il Carroccio

Crisi di governo - Morra (M5s) contro Salvini : “Scappa da commissione Antimafia - ora cerca accordo col pregiudicato Berlusconi” : “Devo tirare le orecchie al ministro dell’Interno ancora in carica, che ha detto di ricevere molte telefonate da alcuni colleghi senatori del M5s: uno di questi sono io”. A dirlo, in una diretta Facebook, il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, che in diretta ha mostrato i messaggi e le telefonate inviate a Matteo Salvini dal 23 dicembre in poi. “Non ho mai ricevuto risposta. Gliel’ho detto di persona ...

Silvio Berlusconi - le condizioni a Salvini per l'alleanza. Retroscena : poltronissima alla Meloni - veto su Toti : Un posto per Giorgia Meloni c'è, per Giovanni Toti no. Il Retroscena del Corriere della Sera sulla trattativa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per la futura alleanza elettorale in caso di voto anticipato si concentra soprattutto sulle richieste di Forza Italia al leghista. Gli azzurri pretend

Crisi di governo - il patto tra Berlusconi e Salvini : listone - seggi sicuri e Toti fuori. Ma Forza Italia rischia d’implodere : Collegi spartiti in maniera scientifica, un listone per nascondere il logo di Forza Italia (e quindi non perdere voti) e soprattutto: il divieto di alleanza con Giovanni Toti. Sono alcuni degli elementi della nuova alleanza che sarà siglata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un patto che – da quello che emerge – dovrebbe essere addirittura siglato davanti a un notaio: il ché la dice lunga sul livello di fiducia tra i leader di ...

M5s contro Salvini : “Agli ordini di Berlusconi - difende casta e vota no a taglio poltrone” : Il Movimento 5 Stelle attacca Matteo Salvini e la Lega con un post pubblicato sul blog delle stelle. L'accusa nei confronti del leader del Carroccio è quella di non voler votare il taglio di 345 parlamentari: "Dopo essere tornato a casa ad Arcore, accolto da Berlusconi e Meloni, ha obbedito immediatamente al primo diktat: salvare le poltrone dei politici con i loro stipendi d’oro da 14 mila euro al mese".Continua a leggere

Salvini-Berlusconi - vertice per l’accordo : gli azzurri chiedono garanzie sugli eletti : Forza Italia non vuole veti sul Cavaliere e sulla Carfagna. Il vicepremier però intende intervenire sulle liste

Le condizioni di Berlusconi e Salvini per ricostruire il centrodestra : Se l'esito della crisi è ancora incerto, un dato appare come acquisito: la "resurrezione" politica di Silvio Berlusconi. C'è molta attesa, infatti, per l'incontro che il Cavaliere dovrà avere a Palazzo Grazioli nelle prossime ore con Matteo Salvini, che ieri si e' affrettato, preso atto del decorso complicato della situazione, a far sapere di voler riannodare i fili del rapporto con Forza Italia. Alle ultime consultazioni al Quirinale, ...

La Lega è "pronta a tutto". Fissato l'incontro tra Salvini e Berlusconi : "Siamo pronti a tutto". Dopo la riunione, durata un'ora, dei parlamentari leghisti all'Hotel Palatino, Matteo Salvini replica così a Di Maio che lo aveva sfidato a ritirare i ministri del Carroccio prima di votare la sfiducia contro Giuseppe Conte. "Mi affido alla saggezza del presidente della Repubblica, è evidente che non c'è un'altra maggioranza", dice Salvini. Il mondo "del lavoro, dei sindaci, dell'Italia che produce chiede di ...