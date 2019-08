Salta il funerale di Diabolik La famiglia | Ne vogliamo uno normale

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Luca Sablone Ladiserta le esequie: "Non faremo funerali finché non ci daranno la possibilità per farne uno con gli amici" Non c'è pace per, il capo degli Irriducibili della Lazio morto sei giorni fa in seguito a un agguato nel Parco degli Acquedotti. Ora tiene banco la questione: la Questura ha deciso di prendere una serie di provvedimenti con tutte le cautele atte ad assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Si tratta di una decisione che viene intrapresa solamenti in casi particolari. Perciò non si dà pace Ginevra Piscitelli, la figlia di Fabrizio: "Ribadisco che mio padre è stato ucciso da uomo libero. A distanza di sei giorni dell’omicidio di mio padre, non mi è stato ancora permesso di vederlo, mi stanno negando di celebrare une non mi è stata data ancora una spiegazione. La legge è uguale ...

