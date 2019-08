Salmo | al concerto del rapper qualcuno ha usato lo spray al peperoncino

Lignano Sabbiadoro - spray urticante spruzzato ad un concerto del cantante Salmo : Ha rischiato di trasformarsi in un dramma un concerto del rapper sardo conosciuto come Salmo: lo stesso si è tenuto ieri sera, lunedì 12 agosto, presso la "Beach Arena" di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. All'improvviso infatti, qualcuno tra il pubblico, ha spruzzato in aria uno spray urticante al peperoncino. La dinamica è simile a quella della tragedia di Corinaldo quando sei persone, tra cui diversi minorenni, nella notte tra il 7 e ...

