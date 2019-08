Russia | domani sarà evacuato il villaggio vicino alla base militare dove è avvenuta

Russia - allarme nucleare : domani sarà evacuato il villaggio vicino al luogo dell’incidente : Il villaggio vicino all’installazione militare di Severodvinsk, teatro dell’incidente nucleare di giovedì scorso, domani sarà evacuato dalle autorità che assicurano che i 450 residenti dovranno lasciare le loro case solo per due ore. Secondo i media locali, sarà inviato a Nyonoksa, nella regione settentrionale russa di Arkhangelsk, un treno speciale per il trasferimento. Ma in un’intervista al canale televisivo tv29 un abitante ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Domani il via : subito in campo le quattro coppie azzurre con un triplo assalto alla Russia : Prende il via al Luzhniki Sports Complex domattina alle 11 l’edizione 2019 del Campionato Europeo di Beach volley. Come sempre nelle annate dispari che precedono le Olimpiadi l’Europeo è un po’ compresso tra i tornei che danno punti per la qualificazione olimpica e dunque assume un ruolo secondario ma, soprattutto in campo maschile, questo è un torneo che assomiglia molto ad una rivncita del Mondiale che si è dispuitato un mese ...

Supercoppa di Germania - domani la finale tra Bayern Monaco e BoRussia Dortmund : parla Kovac : “Il Borussia Dortmund si è rinforzato, si sono allenati più di noi quest’estate. Sarà una gara intensa, il Borussia è il nostro più grande rivale. Staremo in allerta“. Si gioca domani la finale di Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ha parlato il tecnico dei bavaresi Niko Kovac. “Javi Martinez ha un problemino al ginocchio, vedremo. Lucas Hernandez ha fatto il primo allenamento con noi ...

Basket - Europei Under18 2019 : l’Italia batte 64-58 la Lituania - domani grande sfida alla Russia : Dopo la sconfitta all’esordio l’ItalBasket Under 18 si rialza battendo per 64-58 la Lituania nella seconda partita valida del Girone B agli Europei di categoria che si stanno svolgendo in questi giorni in Grecia. Decisivo il break sul finale di primo tempo quando, trascinati da Sasha Grant e Davide Casarin, gli azzurri si sono spinti a +8 “tagliando le gambe” agli avversari. Tra gli azzurri davvero importanti le prestazioni di Davide Casarin, 13 ...

Russia-Lega - Matteo Salvini : "Io domani in Senato? Vediamo" : Matteo Salvini svicola sulla sua presenza domani in Senato dove il premier Giuseppe Conte parlerà sul caso Russia-Lega. “Vediamo - dice il vicepremier a Bibbiano -, sarò a Roma: ho un comitato per l’ordine e la sicurezza sui migranti e non solo, vediamo se gli orari saranno compatibili...”.Intanto nell’aula della Commissione Difesa al Senato è in corso l’assemblea dei senatori Pd in vista ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Quinto posto del Giappone. Domani la semifinale Italia-Russia : In attesa della semifinale che Domani vedrà impegnata contro la Russia l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi (secondo match USA-Ungheria), oggi sono stati assegnati il Quinto posto, andato al Giappone, vincente 17-9 sulla Francia, ed il settimo, centrato dalla Croazia, dominante sull’Australia per 12-4. RISULTATI Finale 7° posto (oggi) Australia-Croazia 4-12 Finale 5° posto (oggi) Francia-Giappone 9-17 Semifinali ...

Universiadi - domani Italia-Russia per il bronzo : le parole di Pietro Strada : “L’Italia è stata brava a tenere viva la partita”. Pietro Strada è il padre di Filippo, 22 anni, bresciano, giovane azzurrino che fa parte della Nazionale Universitaria che ieri sera ha perso all’ultimo rigore la semifinale contro il Giappone. Strada senior è un idolo a Salerno dove ha giocato 3 anni, dal ‘92 al ‘95, conquistando una promozione in serie B con Delio Rossi e sfiorando quella in A, persa all’ultima giornata. Da queste parti ...

EuroBasket Women 2019 – Domani le azzurre di Crespi sfidano la Russia : in palio un posto ai quarti : EuroBasket Women 2019: Domani a Belgrado Italia-Russia. Palla a due alle 20.30, in palio un posto nei quarti Domani alle 20.30 la Nazionale Femminile giocherà a Belgrado contro la Russia per ottenere il passaggio ai quarti di Finale dell’EuroBasket Women 2019 (diretta su SkySport1HD). Chi vince affronterà poi giovedì la Spagna nei quarti. Da ricordare che le prime sei squadre dell’Europeo si qualificano per il torneo Pre-Olimpico ...

EuroBasket Women 2019 – Il ct Crespi soddisfatto : “abbiamo vinto di squadra - alla Russia penseremo domani” : Il commissario tecnico dell’Italia ha analizzato il match vinto contro la Slovenia, rimandando a domani la preparazione della gara con la Russia Nel terzo impegno dell’EuroBasket Women 2019, la Nazionale Femminile ha superato la Slovenia 75-57 chiudendo così al secondo posto il girone C. Bella la reazione delle Azzurre dopo il ko con l’Ungheria, una reazione corale e di sistema (undici giocatrici in campo, otto a segno). ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : tutto facile per l’Italia - 4-1 alla BieloRussia. Domani semifinale con il Canada : tutto facile per la Nazionale italiana di Hockey su prato femminile: le azzurre, impegnate nei quarti di finale delle Series Finals di Valencia 2019, sono riuscite a superare lo scoglio Bielorussia, imponendosi per 4-1 e raggiungendo le semifinali. Domani una sfida fondamentale: le ragazze guidate da Roberto Carta se la vedranno con il Canada, numero 21 del ranking FIH (italiane che sono 17me). Le nordamericane a sorpresa si sono imposte nella ...