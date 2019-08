Riscaldamento globale | è ‘albedo’ la parola dell’estate

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) L’estate delle brutte sorprese delci ha portato anche una ventata d’esotismo entomologico. Conoscevamo già bene le zanzare tigre, ma ora con le famiglie West Nile e Usutu sono diventate infide, se non mortali. Portano malattie dai nomi altrettanto strani: dengue, chikungunya e zika virus. Ci mancavano solo le vespe samurai ed ecco che sono arrivate, poco prima di ferragosto, indicate dagli esperti come ultima spiaggia per contenere i danni devastanti alle culture ortofrutticole delle cimici asiatiche (halyoforma halys) e di altri parassiti orientali, come la drosophila suzukii: nemmeno i fitofarmaci con nomi da brivido, come il clorpirifos-metile e l’imidacloprid, tossici anche per l’uomo, riescono a fare pulizia come gli antagonisti naturali (le vespe samurai, ovvero il trissolcus japonicus e il t.mitsukurii), della famiglia terribile ...

NicolaPorro : “Non so voi ma a me, quando sento parlare di riscaldamento globale e di cambiamento climatico, viene sempre in ment… - valigiablu : Rapporto ONU su 'Cambiamento climatico e territorio'. A pagare le conseguenze del riscaldamento globale soprattutto… - petergomezblog : Alpi, “ghiacciai dimezzati in un secolo. Tra 30 anni non esisteranno più sotto i 3.500 metri”: l’allarme del Cnr su… -