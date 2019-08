Rinnovo contratto medici | intervista al dott Roberto Bonfili UIL-FPL

Abbagnato choc - insulta i ballerini - Teatro di m…. - Andate tutti a fare in c…! Non vi Rinnovo il contratto : Eleonora Abbagnato in queste ore si trova al centro di una bufera per aver, pare, offeso pesantemente i ballerini del corpo di ballo dell’Opera di Roma dove lei è direttrice. Ad accusarla è stato il sindacato della Fondazione lirica che con una lettera inviata al sovrintendente Carlo Fuortes e pubblicata dall’Adnkronos ha raccontato quanto accaduto. Il testo della lettera dice così: “Durante le prove di Romeo e Giulietta ...

NBA – Portland blinda C.J. McCollum : ecco i dettagli del Rinnovo del contratto : C.J. McCollum firma un rinnovo con i Portland Trail Blazers: il playmaker si accorda per un triennale da 100 milioni di dollari Dopo il maxi-rinnovo di Damian Lillard, i Portland Trail Blazers hanno deciso di offrire un ricco rinnovo anche all’altra stella della franchigia, C.J. McCollum. I dettagli del rinnovo li svela l’insider di ESPN Adrian Wojnarowski che parla di un triennale da 100 milioni complessivi che entrerà in vigore dalla ...

Rinnovo contratto pubblica amministrazione 2019 : aumento stipendi - ultime : Rinnovo contratto pubblica amministrazione 2019: aumento stipendi, ultime A che punto siamo con il Rinnovo contratto pubblica amministrazione? Quali sono le ultime notizie sui tanto attesi aumenti di stipendio dei lavoratori? Intanto spuntano numeri interessanti da un recente studio del Cnel, il quale possiede un archivio dove si trovano le copie autentiche degli accordi di Rinnovo e dei nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro stipula, ...

Autostrade - 4 e 5 agosto sciopero nazionale dei casellanti. I sindacati : “Trattativa per Rinnovo del contratto in fase critica” : È annunciato per il 4 e 5 agosto lo sciopero nazionale dei casellanti indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti. Sono previste 4 ore di astensione dal lavoro “a singhiozzo” da parte del personale delle Autostrade e dei trafori. I sindacati stanno trattando per il rinnovo del loro contratto di lavoro. Nella giornata di domenica 5, in cui sono previsti un traffico da bollino rosso e ...

Rinnovo contratto medici 2019 : aumento stipendio dopo 10 anni - quanto spetta : Rinnovo contratto medici 2019: aumento stipendio dopo 10 anni, quanto spetta dopo un’attesa lunga 10 anni, finalmente è stato rinnovato il contratto dei medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale. Rinnovo contratto medici: accordo raggiunto dopo 10 anni Accordo raggiunto tra l’Aran e i sindacati dei medici ad esclusione della federazione Cimo-Anpo-Fesmed (la CImo è il secondo sindacato professionale per numero di iscritti, dopo ...

Rinnovo contratto medici/ 200 euro di aumento medio mensile : tutte le novità : Firmato il nuovo contratto dei medici, dopo un'attesa di più di dieci anni: 200 euro di aumento in media al mese. Ecco tutte le novità

I sindacati hanno firmato un’ipotesi di Rinnovo del contratto nazionale dei medici : Una buona parte dei sindacati che rappresentano i medici hanno firmato martedì notte un’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), cioè l’ente che rappresenta le pubbliche amministrazioni nelle contrattazioni collettive. Il contratto riguarda

Ciclismo - Giulio Ciccone festeggia la maglia gialla con il Rinnovo : allungato il contratto con la Trek : La Trek-Segafredo e Giulio Ciccone hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, allungato fino al 2021 Non solo la maglia gialla al Tour de France, ma anche il rinnovo per Giulio Ciccone. Il corridore italiano, salito in testa alla classifica generale della Grande Boucle dopo la sesta tappa, ha prolungato fino al 2021 il proprio accordo con la Trek Segafredo. AFP/LaPresse Queste le sue parole: “sono super entusiasta ...

Liverpool - Origi è blindato : ufficiale il Rinnovo di contratto : Divock Origi ha rinnovato il contratto che lo lega al Liverpool: “Sono felice, è sempre stata questa la mia volontà”.“powered by Goal”Un anno fa, di questi tempi, era reduce da una stagione nemmeno troppo esaltante in prestito al Wolfsburg, oggi è uno degli eroi che hanno consentito al Liverpool di vincere la Champions League e si è meritato sul campo un rinnovo che fino a pochi mesi fa sembrava difficile da immaginare.Divock Origi, due goal ...

Chelsea - ufficiale : Rinnovo di contratto per Loftus-Cheek : Dopo aver ‘liberato’ completamente Morata, riscattato dall’Atletico Madrid, il Chelsea ufficializza il rinnovo di contratto per Loftus-Cheek. Esploso quest’anno sotto la gestione Sarri, il giocatore 23enne ha rinnovato il contratto con i ‘blues’ per cinque stagioni, fino al 2024. Lo comunica la società londinese. “Sono davvero felice di poter rimanere qui per altri cinque anni – ha ...

Salario minimo : la retribuzione aumenterà in caso di disdetta o mancato Rinnovo del contratto : Un emendamento al disegno di legge sul Salario minimo prevede un aumento automatico della retribuzione in caso di disdetta anticipata o di mancato rinnovo del contratto. La modifica, però, sarà valida solo per i lavoratori nel settore privato, non per quelli impiegati nella pubblica amministrazione. Secondo l'Inps circa 2,9 milioni di lavoratori potrebbero beneficiare di una media di 1.073 euro in più all'anno con la misura del M5S.Continua a ...