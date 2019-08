Rifiuti | Palermo | pulizia straordinaria a Mondello 2

Rifiuti : Palermo - pulizia straordinaria a Mondello : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – Nell’ambito delle iniziative concordate con l’Amministrazione comunale per la riqualificazione di alcune aree di Palermo, la Rap, congiuntamente alla Reset, è intervenuta stamattina in Piazza Mondello per effettuare una approfondita pulizia straordinaria dell’area in questi mesi affollata di villeggianti e turisti. Domani si procederà ad intervenire in piazza Antonio Beccadelli a ...

Rifiuti : ritardi vasca Bellolampo - ‘Regione paghi costi conferimento fuori Palermo’ : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – “I ritardi della Regione sulla settima vasca di Bellolampo costringeranno Palermo, almeno fino a maggio 2020, a conferire altrove i propri Rifiuti con un costo, per il solo 2019, di 11 milioni di euro, visto che parliamo di 850 tonnellate al giorno al costo quotidiano di 120 mila euro. Un peso economico insostenibile per la Rap e il Comune e di cui deve farsi carico l’unico responsabile di ...

Rifiuti : controlli sul litorale di Palermo - multe a 17 stabilimenti : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – Diciotto stabilimenti balneari controllati, tra Mondello, Addaura e Sferracavallo, e dicassette sanzionati. E’ il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime due settimane di luglio dalla polizia municipale di Palermo. Personale del nucleo Tutela e Vivibilità urbana, in abiti civili e auto civetta, ha effettuato controlli presso alcuni lidi portando a casa tredici sanzioni da 50 euro per omessa ...

Rifiuti Palermo - Orlando e vicesindaco contro gli incivili : “Blitz con la polizia per beccarli” : “Sono le 5.30 e insieme al comandante Messina proviamo a beccare qualche incivile che ha deciso di sporcare la città“. Si apre così il video diffuso dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in cui compare il proprio vice, Fabio Giambrone, impegnato con la polizia municipale e con il comandante Vincenzo Messina a fermare e sanzionare le persone che abbandonano in modo illecito i Rifiuti lungo le strade. Alla fine, il risultato è di 78 ...

Rifiuti : blitz all’alba della Polizia municipale - multe e denunce a Palermo (2) : (AdnKronos) – L’operazione è stata condotta da 6 pattuglie in borghese. Erano presenti il vicesindaco Fabio Giambrone e il comandante della Polizia municipale. Il 90% delle multe è stata elevata a residenti nei comuni limitrofi. denunce e sequestri anche a carico di palermitani. I sequestri, come spiegano dal Comune, sono stati già convalidati dal magistrato di turno,L'articolo Rifiuti: blitz all’alba della Polizia ...

Rifiuti : blitz all’alba della Polizia municipale - multe e denunce a Palermo : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – blitz all’alba della Polizia municipale di Palermo lungo le strade di accesso alla città contro l’abbandono o la migrazione di Rifiuti. Il bilancio è di 60 multe, 4 denunce penali, 3 mezzi sequestrati. L'articolo Rifiuti: blitz all’alba della Polizia municipale, multe e denunce a Palermo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Rifiuti : emergenza Palermo - M5S presenta esposto in procura : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – I consiglieri comunali e di circoscrizione del Movimento 5 Stelle di Palermo hanno presentato oggi un esposto in procura per la nuova emergenza Rifiuti che sta vivendo la città di Palermo. “La situazione è insostenibile – affermano gli esponenti del M5S – La città è ricolma di ingenti quantità di Rifiuti a causa dei disservizi che sono stati registrati in queste settimane. Dai cumuli ...

