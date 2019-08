Fonte : agi

(Di martedì 13 agosto 2019) La crisi di governo sta segnando il ritorno di Matteo. L'ex premier, oggi senatore del Partito democratico, ha indetto una conferenza stampa per questo pomeriggio ma negli ultimi giorni ha scosso il panorama politico con alcune frasi che promuovevano il cosiddetto partito del non-voto. Una presa di posizione che ha messo in difficoltà il segretario Nicola Zingaretti, deciso a intraprendere "senza paura" la via delle urne. "Non mi impicco a una formula o all'altra. La priorità è evitare che l'Italia vada in recessione"., in un'intervista al Tg2 ha ribadito le sue convinzioni. "Per colpa dei litigi tra i partiti, se votiamo adesso l'Iva schizza al 25 per cento e questo comporta che l'Italia vada in recessione. Questo comporta che nel 2020 chiudono migliaia di negozi, questo comporta che l'Italia sarà attaccata sui mercati internazionali. Allora, se i ...

fisco24_info : Renzi ha spiegato perché votare ora sarebbe un guaio per il Paese: La crisi di governo sta segnando il ritorno di M… - Agenzia_Italia : #Renzi ha spiegato perché votare ora sarebbe un guaio per il Paese - notteblanca : RT @jacopo_iacoboni: Con questo non dico che lo auspico, ma è un piano B sensato. Proposta Renzi. No. Ho spiegato mille volte perché. Pro… -