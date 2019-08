Prete durante la comunione non vuole dare l’ostia ad un fedele e questi chiama la

Fonte : baritalianews

(Di martedì 13 agosto 2019) Questa vicenda si è svolta in provincia di Caltanissetta, ad Acquaviva Platani dove unlasi è rifiutato diad unperché quest’ultimo la voleva in mano e non direttamente in bocca. Il parroco, Don Francesco Novara non accetta questa modalità per far prendere la. Dopo la messa il, indispettito dall’atteggiamento del parroco lo ha raggiunto in sagrestia e i due hanno iniziato a litigare molto animatamente tanto che, ad un certo punto, è stato necessariore i carabinieri. I carabinieri, appena sono intervenuti, sono riusciti a riportare l’ordine ma il parroco è rimasto della sua idea.

ellamadawn : @hwanggus l'ho letto come il ?? di gugu ai mgma durante naughty boy andiamo ci sposiamo sotto la pioggia con paul jack da prete - psychotoni67 : #SisterAct bè.. il prete che in pratica da della escort a Maria Maddalena durante la funzione me lo ero dimenticato… - massimopoli : @FcknRckstar @repubblica Tuttavia, a meno che tu sia il Papa, un prete durante una cerimonia, utilizzare il crocifi… -