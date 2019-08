Ponte Morandi | Renzo Piano direttore per un giorno del Secolo XIX

Ponte Morandi - il racconto del fratello di una vittima : “Ho visto la carcassa della sua auto - i responsabili sperano che Italia dimentichi” : La strage del 14 agosto 2018 gli ha portato via Henry, suo fratello di 30 anni, e da quel giorno la vita di Emmanuel Diaz è stata completamente stravolta. Voleva tornare in Colombia, paese dal quale con la madre erano partiti verso l’Italia, nel 2005, a seguito dell’assassinio del padre, per lavorare nella prevenzione e nel contrasto della criminalità come psicologo. Emmanuel era appena atterrato a Medellín quando viene a sapere del crollo ...

Ponte Morandi - un anno dopo il ricordo in tv : la programmazione dedicata : 14 agosto 2018, ore 11.36: il Viadotto Polcevera, meglio noto a Genova come Ponte Morandi, crolla all'improvviso uccidendo 43 persone. Tante di loro lo stavano percorrendo per andare in vacanza, nonostante il diluvio che insisteva sul capoluogo ligure, tante altre stavano lavorando trasportando merci o nelle strutture sotto di esso. Una tragedia inattesa, per quanto le condizioni di quel Ponte, avveniristico negli anni '60, fossero ormai ...

Genova - un anno dal crollo del Ponte Morandi : la programmazione speciale in tv : Genova un anno dopo. Anche la televisione si accoda al ricordo della tragedia che è stata il crollo del ponte Morandi, la struttura che collegava due capi opposti di Genova, occorsa il 14 agosto 2018 alle 11.36 e in cui hanno trovato la morte 43 persone. La Rai comincerà la sua programmazione dedicata alla memoria del ponte già il 13 agosto sera perché, dalle 20.00 in poi, su Rainews24 va in onda lo speciale Genova anno uno, condotto da Emanuela ...

Addio al Morandi - il nuovo Ponte fra nove mesi : Cancellata ogni traccia del vecchio viadotto, le imprese lavorano per rispettare i tempi di consegna: a dicembre l'impalcato, ad aprile la consegna

Genova - Ponte Morandi : abbattute le ultime parti : La demolizione del Morandi è stata completata, parole di Vittorio Omini, responsabile dei lavori di demolizione, a quasi un anno esatto dalla strage che ha colpito la città di Genova il 14 agosto del 2018. Con l'abbattimento dei resti delle pile 1 e 2 è stata riaperta al traffico via Porro, bypass di collegamento fondamentale tra la Valpolcevera e la città.Lavori finiti. O quasi. Circa 70mila tonnellate di cemento sono state rimosse dai ...

Papa Francesco e il Ponte Morandi - messaggio straziante ai genovesi : "Non siete soli - ma c'è solo da pregare" : A quasi un anno dal crollo del Ponte Morandi, Papa Francesco scrive ai genovesi e parla di una "ferita inferta al cuore della vostra città, una tragedia per chi ha perso i propri congiunti, un dramma per i feriti, un evento comunque sconvolgente per chi è stato costretto a lasciare le proprie case v

Ponte Morandi - Papa Francesco ai genovesi : “Comprensibile la non rassegnazione per un disastro che poteva essere evitato” : A un giorno dall’anniversario del crollo del Ponte Morandi, dove il 14 agosto del 2018 sono morte 43 persone, Papa Francesco scrive una lettera ai genovesi, pubblicata da La Stampa, e parla di una “ferita inferta al cuore della vostra città, una tragedia per chi ha perso i propri congiunti, un dramma per i feriti, un evento comunque sconvolgente per chi è stato costretto a lasciare le proprie case vivendo da sfollato”. E scrive ...

Ponte Morandi - l’ultimo grande disastro di una lunga tradizione italiana : Gli anniversari sono una moneta a due facce. Aiutano a riflettere, comprendere il passato per disegnare un futuro migliore, costruire una visione. Nello stesso tempo, riaprono ferite ancora fresche, rinnovando il dolore, la rabbia, la tristezza. E gli anniversari offrono anche occasioni d’oro per le visite del buon pastore, come avevo battezzato le gite dei potenti nelle aree alluvionate. Visite che, negli ultimi tempi, si erano un po’ diradate ...

Ponte Morandi - la vita a un anno dal crollo : “Prima eravamo i poveretti. Dopo gli indennizzi siamo diventati quelli strapagati” : A un anno dalla strage autostradale di Genova, oltre al dramma che ha travolto familiari e gli amici delle 43 vittime dirette, nell’area del crollo del Ponte Morandi centinaia di persone hanno visto stravolgere la propria vita. C’è chi ha perso il lavoro e, a oggi, può contare solo su un contratto a tempo determinato di un anno nei servizi di pompe funebri, parcheggi e rifiuti del Comune, chi è costretto a convivere con i disagi, le polveri e i ...

Ponte Morandi - architetti : con il crollo finita l’epoca della fiducia smisurata nel progresso tecnologico : “Il crollo del Ponte Morandi non è stata solo una grande tragedia per Genova e per l’Italia ma ha anche rappresentato uno spartiacque tra l’epoca della fiducia smisurata nel progresso tecnologico e l’epoca della consapevolezza che i problemi delle città, dei trasporti, della pianificazione, dell’architettura vanno affrontati e risolti ponendo sempre l’uomo al centro del processo. Dobbiamo essere consapevoli che è fondamentale occuparci di tutte ...

Ponte Morandi - Lara - vedova con 4 figli : «Vado avanti per loro» : Lara Spezie e il marito Luigi Lara Spezie e il marito Luigi Lara Spezie e il marito Luigi Lara Spezie e il marito Luigi Lara Spezie e il marito Luigi Lara Spezie e il marito Luigi Il crollo del Ponte Morandi di Genova per Lara è un letto grande su cui sono accovacciati i suoi quattro figli. Lei è al centro. Quello più grande sta sulla sponda per paura che i piccolini possano cadere. «Erano abituati a stare appoggiati al papà». Adesso Luigi Matti ...

Ponte Morandi - la demolizione è ufficialmente finita : "La demolizione del Ponte Morandi è ufficialmente finita. Da oggi si parlerà solo della ricostruzione già cominciata. E a primavera, come promesso, Genova riavrà il suo viadotto. In Liguria si mantengono le promesse!". Lo afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dopo la notizia della fine dei lavori di smontaggio e demolizione dell'ex viadotto. L'ultima parte dei lavori ha interessato la pila 2 del Ponte, a Genova, l'ultima ...