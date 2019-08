Ponte Morandi | Lara | vedova con 4 figli | «Vado avanti per loro»

Ponte Morandi - la demolizione è ufficialmente finita : "La demolizione del Ponte Morandi è ufficialmente finita. Da oggi si parlerà solo della ricostruzione già cominciata. E a primavera, come promesso, Genova riavrà il suo viadotto. In Liguria si mantengono le promesse!". Lo afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dopo la notizia della fine dei lavori di smontaggio e demolizione dell'ex viadotto. L'ultima parte dei lavori ha interessato la pila 2 del Ponte, a Genova, l'ultima ...

Crollo Ponte Genova : conclusa la demolizione del ‘Morandi’ : “La demolizione” dell’ex viadotto Morandi “è conclusa”. Lo ha detto il responsabile dell’ati dei demolitori Vittorio Omini a margine della cerimonia di apertura del bypass di via Porro. L'articolo Crollo Ponte Genova: conclusa la demolizione del ‘Morandi’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Morandi - conclusa la demolizione : 17.55 Si è conclusa a Genova la demolizione del Ponte Morandi. "Sono state abbattute le ultime parti della pila 2, l'ultima che rimaneva in piedi a Ponente". Lo ha annunciato il responsabile di Ati demolitori,Omini,a margine della cerimonia di apertura del Bypass di via Porro. Il 14 agosto saranno commemorate le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Alla cerimonia ufficiale ci saranno il Presidente Mattarella, il premier Conte e i ...

Il fiasco del giustizialismo in salsa grillina - a un anno dal crollo del Ponte Morandi : Roma. E’ passato un anno dal crollo del ponte Morandi di Genova, in cui il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. L’indagine aperta dalla procura di Genova per individuare le responsabilità della tragedia è ancora in corso e alcuni numeri ci permettono di capire la mole e la complessità di un’inchiesta

Lo speciale sul Ponte Morandi su Sky Tg24 : "Genova per noi" : Lo speciale sul Ponte Morandi su Sky Tg24: "Genova per noi" Mercoledì 14 agosto, dalle 7 alle 15, l’approfondimento con ospiti, testimonianze e inviati in diverse zone della città. Tra le interviste anche quelle a Renzo Piano e a Gino Paoli Parole chiave: ...

Ponte Morandi - un anno dopo il ricordo in tv : la programmazione dedicata : 14 agosto 2018, ore 11.36: il Viadotto Polcevera, meglio noto a Genova come Ponte Morandi, crolla all'improvviso uccidendo 43 persone. Tante di loro lo stavano percorrendo per andare in vacanza, nonostante il diluvio che insisteva sul capoluogo ligure, tante altre stavano lavorando trasportando merci o nelle strutture sotto di esso. Una tragedia inattesa, per quanto le condizioni di quel Ponte, avveniristico negli anni '60, fossero ormai ...

Ponte Morandi - il camionista inghiottito dal crollo : “Sono rinato il 14 agosto alle 11.36” : Martin Kucera ha 48 anni. Da 24 fa il camionista. Carica e scarica merci in giro per l’Europa. Oggi il Corriere della Sera lo intervista. Perché Martin Kucera, alle 11.36 del 14 agosto dell’anno scorso, era sul Ponte Morandi, per la prima volta nella sua vita, per lavoro. Ed è stato inghiottito dal crollo insieme a tutti gli altri automobilisti che lo percorrevano in quel momento. “Pioveva tantissimo ed ero concentrato sulla strada. Poi ho ...

Crollo di Ponte Morandi : Genova si prepara alle commemorazioni per il primo anniversario : Genova si prepara alle commemorazioni del primo anniversario del Crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto. La cerimonia ufficiale con il presidente Mattarella, il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e i ministro Toninelli e Bonisoli si terrà in un capannone nei pressi del luogo dove sta nascendo la nuova pila nove del viadotto, mentre, gli sfollati si ritroveranno per perpetrare il rito del lancio di 43 rose ...

Ponte Morandi - l’architetto : “Subito anagrafe delle infrastrutture” : “Un’anagrafe dei ponti e viadotti d’Italia da aggiornare costantemente con tutti i dati su lavori eseguiti, investimenti fatti, punti critici da monitorare e scadenze entro le quali effettuare controlli e lavori necessari“. È la proposta lanciata dall’architetto Nicoletta Gandolfi, alla vigilia del primo anniversario del crollo del Ponte di Genova che lo scorso 14 agosto ha causato 43 vittime. “L’anagrafe ...

Ponte Morandi - a che punto è l’inchiesta sul crollo : 71 gli indagati : Ponte Morandi, a che punto è l’inchiesta sul crollo: 71 gli indagati Le indagini della procura di Genova a un anno dalla strage del 14 agosto: gli indagati sono accusati a vario titolo di crollo colposo, falso e omicidio colposo. L’ultima relazione dei periti evidenzia "difetti esecutivi e poca manutenzione" del ...

Ponte Morandi : il volo in elicottero della mamma di Mirko morto nel crollo : Le immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a ...

Ponte Morandi - Google - Microsoft e Facebook potrebbero custodire verità nascoste : Sono centinaia le mail, gli sms e le chat sequestrate in un anno di indagini sul crollo del Ponte Morandi. Ma secondo la Procura di Genova potrebbero essercene altre. E potrebbero essere custodite dal web: Google, Microsoft, Facebook. Lo scrive Repubblica Genova. L’idea degli inquirenti è che gli indagati possano aver utilizzato indirizzi mail non istituzionali per scambiarsi informazioni sul viadotto. Sia prima che dopo la tragedia del 14 ...

Ponte Morandi - Renzo Piano : “Rappresentava in maniera egregia un sogno - uno slancio” : “E’ probabile” che chi doveva curare il Ponte Morandi, non lo abbia fatto: lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano durante lo Speciale del Tg1 sul crollo del viadotto, a pochi giorni dal primo anniversario dalla tragedia. “Un Ponte non può crollare, fa un mestiere così nobile e importante, non so perché sia crollato, lo deciderà chi fa l’inchiesta. Certamente era un Ponte che rappresentava in maniera egregia ...

Cos’ha causato il crollo del Ponte Morandi? I dati e le ipotesi di accusa e difesa : Al via la battaglia sulla perizia: decisiva l’analisi del reperto 132. Secondo l’accusa, la causa del disastro è la mancata manutenzione: «È come un’auto alla quale non è mai stato fatto il tagliando». La difesa parla invece di una combinazione accidentale di eventi sfavorevoli