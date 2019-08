Piscitelli | la minaccia degli Irriducibili | «Il funerale ce lo prendiamo il giorno del

Fonte : espresso.repubblica

(Di martedì 13 agosto 2019) Diabolik, il capo ultras della Lazio ucciso pochi giorni fa, è celebrato in strada come un eroe da fascisti vecchi e nuovi. Tra croci celtiche e bandiere. E in una Roma assolata che sembra Medellìn la tifoseria prepara un tributo prima dell’inizio della stracittadina Svastica e malavita a Roma: viaggio tra i neofascisti della Capitale"

