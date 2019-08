Piogge monsoniche in India | le vittime degli allagamenti salgono a oltre 200

Piogge monsoniche in Pakistan : 39 morti in 3 giorni : E’ salito ad almeno 39 il bilancio delle vittime provocate dalle Piogge monsoniche in Pakistan negli ultimi 3 giorni. I danni maggiori si registrano nella provincia di Sindh, soprattutto nel capoluogo Karachi, la maggiore città del Paese. Vittime e danni anche nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e Punjab. L'articolo Piogge monsoniche in Pakistan: 39 morti in 3 giorni sembra essere il primo su Meteo Web.

Piogge monsoniche in Myanmar : 80mila sfollati - 59 morti per frana : In Myanmar si è aggravato a 59 il numero di vittime provocate dalla frana innescata dalle Piogge monsoniche nell'est del Paese (si è abbattuta venerdì sul villaggio di Ye Pyar Kone): lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Secondo l'ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari, sono attualmente oltre 80mila le persone ospitate in centri per gli evacuati in tutto il Paese a causa delle alluvioni.

In India più di 150 persone sono morte per le frane e le inondazioni causate dalle Piogge monsoniche : Almeno 152 persone sono morte in India a causa delle frane e delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche; in particolare sono stati colpiti gli stati occidentali del Kerala (60 morti), del Karnataka (30), del Maharashtra (40) e del Gujarat (22), tutti affacciati

Piogge monsoniche in India : oltre 140 morti - numerose vittime in Kerala : Le Piogge monsoniche in India occidentale hanno provocato oltre 140 morti: lo hanno reso noto le autorità locali. Centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case. Circa metà delle vittime si sono registrate nello stato sudoccidentale del Kerala. L'India viene duramente colpita dalle Piogge monsoniche tra giugno e settembre: sono precipitazioni fondamentali per l'agricoltura ma provocano anche, purtroppo,

Piogge monsoniche in Myanmar : frana killer investe villaggio - si aggrava il bilancio delle vittime [GALLERY] : Si è aggravato il bilancio della frana che ha investito il villaggio di Ye Pyar Kone, nello Stato orientale di Mon, in Myanmar: almeno 48 persone sono morte e decine sono rimaste ferite. I soccorritori sono al lavoro per cercare sopravvissuti. La massa di fango, causata dalle Piogge monsoniche, ha distrutto 16 case e un monastero e si teme che il bilancio possa essere molto più pesante, a causa dell'alto numero di persone

Maltempo Pakistan : almeno 8 morti e oltre 20 feriti per le Piogge monsoniche : almeno 8 persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore durante violente piogge monsoniche in diverse parti del Pakistan. Lo fa sapere la Protezione civile del Khyber Pakhtunkhwa. Le autorità hanno fatto sapere che vittime e danni si sono registrati in alcune aree remote della provincia ma anche a Karachi, la capitale della provincia di Sindh, dove sono morte due persone. Si tratta del secondo passaggio dei monsoni sulla

Piogge monsoniche in India : decine di morti - 200mila persone tratte in salvo : Le Piogge monsoniche stanno colpendo duramente gli Stati dell'India occidentale: per la prima volta dall'installazione, 26 delle 30 paratie della diga di Narmada in Gujarat sono state aperte, per mantenere il livello dell'acqua ai 131 metri previsti dalle misure di sicurezza. In Maharashtra oltre 200mila persone sono state tratte in salvo da Protezione civile, Vigili del fuoco e Forestale (nello stato si contano 30 morti. In

Piogge monsoniche nelle Filippine : naufragio di tre traghetti provoca 25 vittime : Violente Piogge e venti tempestosi stanno colpendo negli ultimi giorni le Filippine, alle prese con gli effetti dei monsoni. A causa del maltempo nella giornata di ieri si è verificato il naufragio...

Piogge monsoniche nelle Filippine : allagamenti a Manila [GALLERY] : Le Piogge monsoniche stanno creando danni, vittime e gravi disagi in Asia. Nella gallery le immagini di Manila (Filippine) dove le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti.

Piogge monsoniche in Pakistan : almeno 6 morti a Karachi : A causa di allagamenti provocati dalle intense Piogge monsoniche, almeno 6 persone sono morte nella città portuale di Karachi, in Pakistan. Le vittime sono state folgorate da cavi elettrici, ha spiegato la portavoce dell'ospedale cittadino. Il maltempo dovrebbe colpire la regione anche la settimana prossima, secondo il Dipartimento di meteorologia della città.