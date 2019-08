Perisic al Bayern Monaco Addio Inter | svolte visite mediche | ufficialità in arrivo

Perisic al Bayern - prende forma Inter di Conte : Dopo Radja Nainggolan, anche il secondo dei tre big in esubero indicati da Antonio Conte e' ormai prossimo a lasciare l'Inter. Ivan Perisic ha infatti svolto in mattinata le visite mediche con il Bayern Monaco, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca: si attende quindi solo l'ufficialita' della cessione, con l'esterno croato che passera' ai bavaresi in prestito oneroso da circa 5 milioni e diritto di riscatto fissato intorno a 20 milioni. ...

Inter - Ivan Perisic saluta e va al Bayern Monaco : prestito con diritto di riscatto : Manca solo l'ufficialità per Ivan Perisic al Bayern Monaco. A quanto riporta la Bild il giocatore croato è a Monaco di Baviera per le visite mediche. Il giocatore in arrivo dall'Inter arriverà in Germania con la formula del prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto a 20 milioni. Perisic

Calciomercato Inter – Ivan Perisic ha svolto le visite mediche con il Bayern Monaco : manca solo l’ufficialità della cessione : Ivan Perisic è ad un passo dall’addio all’Inter: svolte le visite mediche con il Bayern Monaco, manca solo l’ufficialità della cessione Dopo l’addio di Nainggolan e il lavoro per cedere Mauro Icardi, altro grande ‘esubero’ presente in rosa, l’Inter è pronta a mettere nero su bianco un’altra cessione, seppur temporanea. Sembrano ormai ultimati gli ultimi dettagli per il passaggio di Ivan ...

Inter - Perisic a Monaco di Baviera per le visite mediche : a breve sarà un giocatore del Bayern : L’attaccante croato Ivan Perisic è arrivato a Monaco di Baviera, dove pochi minuti fa ha terminato le visite mediche. Lo riporta Bild sul sito on line. Il vicecampione del mondo 2018 è prossimo al passaggio dall’Inter al Bayern Monaco. Pizzicato fuori dall’ospedale dagli inviati della Bild ha detto: “Sì, ho appena fatto il controllo medico, farò del mio meglio“. Perisic approda al Bayern in prestito oneroso da ...

Inter - Perisic verso il Bayern : l’impatto a bilancio : Dopo Radja Nainggolan, Antonio Conte sta per salutare un altro degli esuberi della rosa dell’Inter. Ivan Perisic è infatti pronto a diventare un giocatore del Bayern Monaco: l’esterno croato è atteso in Germania per visite mediche e firma sul contratto. L’operazione, secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, si dovrebbe concludere con un prestito oneroso da […] L'articolo Inter, Perisic verso il Bayern: ...

Perisic al Bayern Monaco - i social si dividono : i commenti dei tifosi : La notizia della possibile cessione di Ivan Perisic al Bayern Monaco divide il tifo nerazzurro. Le società starebbero trattando per la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Sui social c’è chi esulta per la cessione del croato giudicato troppo incostante e chi invece rimpiange le giocate dell’ala vicecampione del mondo in carica. Un utente scrive: “Finalmente via Perisic. Un elemento negativo, un ...

Ivan Perisic non convocato. Il Bayern ora è a un passo : la formula scelta dall'Inter : Ivan Perisic si avvicina al Bayern Monaco. L’attaccante croato, in trattative coi campioni di Germania, non è infatti partito assieme al resto della squadra alla volta di Valencia dove l’Inter è attesa stasera da una amichevole. Perisic, 30 anni, potrebbe sbarcare in Bundesliga con la formula del pr

Calciomercato Inter - accordo con il Bayern Monaco per la cessione di Perisic : manca solo l’ok di Zhang : accordo raggiunto tra l’Inter e il Bayern Monaco per la cessione di Ivan Perisic, il croato pronto a sbarcare in Bundesliga Il Bayern Monaco ha trovato il nuovo esterno, colui che non dovrà far rimpiangere Arjen Robben e Frank Ribery. Si tratta di Ivan Perisic, per il quale il club bavarese ha trovato l’accordo con l’Inter sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni, più venti di riscatto. Prima della definitiva fumata ...

Inter-Perisic - è addio : accordo con il Bayern Monaco - c’è anche il sì del calciatore : E’ giunta al termine l’avventura in Italia di Ivan Perisic, il croato lascia l’Inter dopo una stagione altalenante, il calciatore non rientrava più nei piani della società soprattutto per una questione tecnica, il modulo di Antonio Conte, il 3-5-2, lo penalizzava tantissimo, da esterno di centrocampo non riusciva a mettere in mostra le sue qualità, prima è stato messo sul mercato mentre adesso non è stato convocato per la ...

Perisic-Bayern : 48 ore per dire di sì. Il croato non convocato nella sfida contro il Valencia : Il destino di Ivan Perisic si deciderà al massimo lunedì. Il croato si è preso 48 ore di tempo per accettare o rifiutare il trasferimento al Bayern. Non si tratta di un problema di destinazione, scrive il Corriere dello Sport. Monaco piace al calciatore. Si discute però, ancora, sulla formula. Il Bayern offre un prestito con diritto di riscatto e Perisic teme che a fine stagione possa di nuovo trovarsi costretto a tornare a Milano. Con ...

Calciomercato Inter - il Bayern Monaco insiste per Perisic : nerazzurri però non convinti della formula : Il club bavarese vorrebbe ingaggiare il croato con la formula del prestito oneroso, ma l’Inter e il giocatore non sono convinti Ufficializzato l’acquisto di Romelu Lukaku, per l’Inter adesso è il momento di pensare alle uscite. In primis si lavora per la cessione di Ivan Perisic, giocatore che piace eccome al Bayern Monaco. Il club bavarese vorrebbe il croato con la formula del prestito oneroso, che tuttavia non convince ...

continua il matrimonio tra il Manchester City e Ilkay Gundogan, accordo fino al 2023. "Sono molto felice – ha dichiarato il tedesco di origine turca – Mi sono divertito moltissimo negli ultimi tre anni al Manchester City, mi sono sentito a casa sin dal primo giorno. Sono molto felice di aver firmato il nuovo contratto – le parole del giocatore affidate al ...

Calciomercato - le ultime : Perisic vicino al Bayern Monaco : altro centrocampista per l’Udinese : ultime importanti trattative di Calciomercato, novità nelle ultime ore. Il croato Ivan Perisic non rientra più nei piani dell’Inter, la decisione di Antonio Conte è stata molto chiara, nel 3-5-2 non c’è molto spazio. I nerazzurri hanno chiuso nelle ultime ore il grande colpo Lukaku ed adesso devono muoversi anche in uscita, Perisic, sarà sicuramente uno dei primi a partire. Importanti contatti con il Bayern Monaco, la ...