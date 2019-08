Perdonanza Celestiniana | presentato il percorso della Fiaccola del Fuoco del Morrone

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 agosto 2019) L'Aquila - Partirà il 16 agosto il tradizionaledel, lata che, per il 40esimo anno, prenderà il via dall’eremo di Sant’Onofrio (nei pressi di Sulmona) e raggiungerà L’Aquila venerdì 23, dove, al piazzale di Collemaggio, sarà consegnata al sindaco Pierluigi Biondi per l’accensione del tripodepace, momento iniziale725esima. L’itinerario sarà quello idealmenteda Pietro Angelerio alla fine di agosto del 1294, per arrivare all’Aquila e vestire le insegne di Papa (con il nome di Celestino V), nella basilica di Collemaggio da lui fatta erigere. La manifestazione, più longeva dello stesso evento celestiniano (è iniziato nel 1980, lanel 1983 e da allora ilè parte integrante delle celebrazioni celestiniane), è statostamani alla presenza del vice sindaco e ...

blogstreetnews : [Fonte: laprimapagina_it] L’Aquila, alla Perdonanza Celestiniana il concerto scenico “Gocce di perdono uniscono i p… - 6aprileit : PERDONANZA CELESTINIANA 2019: IL PERCORSO DELLA FIACCOLA - gnlaquila : RT @perdonanza_aq: Stamani, il sindaco dell’Aquila, @PierluigiBiondi, e il direttore artistico, @leonardodeamici, hanno presentato il@progr… -