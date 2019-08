Per tutti quelli che non sanno combattere il male

Hong Kong - nuove proteste in aeroporto : Per il secondo giorno cancellati tutti i voli in partenza. In migliaia occupano lo scalo : Per il secondo giorno consecutivo l’aeroporto di Hong Kong, ottavo aeroporto internazionale più frequentato al mondo, è bloccato: dopo lo stop di ieri, anche oggi tutti i voli in partenza dall’ex colonia britannica sono stati cancellati, mentre migliaia di manifestanti occupano la sala degli arrivi e bloccano l’ingresso ai banchi dell’aeroporto. I dimostranti sono da venerdì nello scalo, per lo più vestiti di nero: l’obiettivo ...

"Siamo tutti imPerfetti. Ed è questa la nostra forza" : Piera Anna Franini È il titolare dell'unica cattedra italiana di Filosofia biologica: «Il cervello umano? È diviso in due. E per capirlo serve ancora Darwin» Il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani, classe 1970, è il titolare dell'unica cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche, all'Università di Padova. Abita sui colli di Città Alta, a Bergamo, dove è nato, anche se viaggia costantemente intervenendo a dibattiti e ...

Nadia Toffa - morta a 40 anni Per un tumore : l’ultimo post col sorriso - “vi bacio tutti” : “Fiorire d’inverno“, nel periodo più difficile dell’anno: questo il titolo che Nadia Toffa aveva scelto per il suo libro, uscito a ottobre scorso per Mondadori, in cui aveva raccontato la battaglia contro il tumore provando a lanciare un messaggio di rinascita e di speranza. E’ morta oggi, a 40 anni. Nadia ha provato a trasformare il cancro “in un dono, un’occasione, un’opportunità“, aveva ...

L’irresistibile complotto su Epstein - ammazzato Per proteggere tutti gli altri : Roma. Il romanziere cinico e complottista che è in ognuno di noi osserva il suicidio di Jeffrey Epstein e pensa a quanti potenti si sono asciugati la fronte quando la notizia li ha raggiunti. Fantastica su quanti nomi, quante connessioni, quanti coinvolgimenti, quanti segreti indicibili sono rimasti

La moglie di Bonolis criticata Per i denti della figlia : Con tutti i soldi che hai... : La consorte di Paolo Bonolis ha postato una tenera immagine che ritrae le sue due figlie avute dal conduttore, ma subito il web si è infiammato. Sonia Bruganelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto, che in pochi minuti ha diviso a metà l'opinione pubblica.-- L'immagine in questione immortala un tenero abbraccio delle due bambine della Bruganelli, Silvia e Adele, che insieme a Davide sono i 3 figli avuti da Sonia con il ...

Pensioni : Salvini promette Q41 Per tutti i lavoratori : "Abbiamo smontato la Legge Fornero. Il prossimo Governo garantirà, dopo 41 anni di lavoro, la pensione, perché è un sacrosanto diritto. Diritto alla pensione, taglio delle tasse a lavoratori e imprenditori". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo aver presentato la mozione di sfiducia nei confronti del governo Conte. Per Salvini necessarie misure previdenziali e fiscali Per il segretario federale della Lega, infatti, è una ...

Per la prima volta al suo matrimonio la sposa vede uno sconosciuto - la fanno ballare con lui quello che poi scopre commuove tutti : Una ragazza all’età di 14 anni ha dovuto combattere contro una gravissima malattia. La ragazza si chiama, Greta Hokanson e le era stata diagnosticata una leucemia mieloide. I medici che l’avevano in cura dissero che l’unica possibilità che aveva la ragazza di salvarsi era quella di un trapianto di midollo. Avrebbe dovuto trovare una persona compatibile. Un donatore che le avrebbe salvato la vita. Alla fine, quando tutto sembrava ...

Tutti i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Hong Kong sono stati cancellati Per le manifestazioni di protesta : Tutti i voli in partenza lunedì dall’aeroporto internazionale di Hong Kong, esclusi quelli per cui i passeggeri avevano già fatto il check-in, sono stati cancellati per le manifestazioni a favore della democrazia e contro il governo locale e la polizia che

Bollo auto 2019 : pagamento al 50% - ma non Per tutti : Bollo auto 2019: pagamento al 50%, ma non per tutti L’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 145/2018) ha introdotto una importante novità in materia di Bollo auto, dimezzando di fatto il pagamento per alcune tipologie di veicoli. La nuova normativa è infatti andata a modificare l’articolo 63 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 aggiungendo un comma (1-bis). L’articolo in questione riguarda le auto storiche, ovvero quegli autoveicoli e ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 Per tutti subito con governo Salvini? : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? All’inizio sarebbe dovuto durare 5 anni l’alleanza giallo-verde, ma alla fine non arriverà a spegnere la seconda candelina. Troppe le tensioni all’interno del governo, troppi i problemi all’infuori. Forte dei numeri ai sondaggi, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di voler correre da solo, anche se per avere la maggioranza, al momento, serve comunque una ...

Vuole a tutti i costi il secondo figlio ma il marito non ne vuole saPere - così ora è incinta del suo medico : Una lettrice del giornale del Regno Unito “The Sun” ha fatto una confessione shoccante. La donna che ha preferito non dare il suo nome per non essere scoperta, ha rivelato che aveva sempre desiderato avere il secondo figlio e che però il marito non voleva, così ora è incinta del suo medico. La giovane moglie ha rivelato che ha cercato in tutti i modi di convincere il marito per cercare di avere il secondo figlio. Ma l’uomo non ne ...

Volley - Italia alle Olimpiadi Per la 12^ volta consecutiva! Tutti i precedenti - a Tokyo 2020 Per sfatare il tabù medaglia d’oro : Festa grande per la nostra Nazionale di Volley maschile, l’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri hanno travolto la Serbia a Bari e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena dal 24 luglio al 9 agosto, i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno centrato l’obiettivo alla prima occasione utile e possono così festeggiare: si tratta della dodicesima partecipazione consecutiva ...

SOS Calcio. Schedatura Per tutti i tifosi - niente settori ultras - trasferte libere : I tifosi criminali agiscono con metodo malavitoso: occupazione militare di interi settori dello stadio, rifiuto di ogni forma di controllo e monitoraggio, richieste di biglietti ed agevolazioni varie sotto la minaccia di scatenare disordini tali da danneggiare i club. La vicenda di “Diabolik”, leader dei tifosi laziali e narcotrafficante ucciso in una faida criminale, riporta al centro dell’attenzione le contaminazioni malavitose che ...

Tasse - deficit : Perché la manovra fa paura Iva su? Caffè - pizza - auto : tutti i rincari Impennata Spread : come difendersi : I numeri che entreranno in Parlamento il 20 ottobre (30 miliardi) saranno diversi da quelli che usciranno dalle Camere, dopo il voto, alla fine dell’anno