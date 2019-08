Pensa che il marito la tradisca | la sua vendetta è terribile anche perché sbaglia persona

Fonte : baritalianews

(Di martedì 13 agosto 2019) Una donna di 25 anni era convinta che illa tradisse . Per un po’ di giorni ha raccolto delle prove e poi, senza più avere alcun dubbio, ha deciso la sua. Ha fatto salire in macchina ile ha guidato fino a casa dell’amante. Poi, con la macchina, è entrata dentro casa e ha distrutto tutto quello che trovava sul suo cammino. La donna era fuori di se e, nonostante le urla dele le suppliche di calmarsi, lei è andata fino in fondo, fino a che non ha distrutto ogni cosa si trovasse dentro casa. Quando tutto era ridotto ai minimi termini la donna ha scoperto d averto casa. Questa vicenda è accaduta in nuova Zelanda. La donna è stata arrestata e, in più, ha dovuto risarcire la famiglia che si è vista distrutta la casa senza capire cosa stesse succedendo. E’ stata condannata a risarcire 35,000 dollari.

