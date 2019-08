Palermo : Assoimpresa - ‘ok proroga dehors - ora trovare soluzioni durature’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “L’intenzione di prorogare al 31 dicembre 2019 le autorizzazioni in corso e in scadenza per i dehors, che potranno restare montati h24, è un segnale di buona volontà da parte del consiglio comunale: adesso bisogna continuare a lavorare per trovare soluzioni durature nell’interesse dei commercianti e della città”. Questo il commento di Alfio Zambito, responsabile Pubblici esercizi ...