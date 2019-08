Padova | espulso cambia cognome e torna in Italia | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Claudio Carollo Un albaneseper diversi furti il 14 gennaio è riuscito a rientrare incon un nuovo passaporto coldella moglie, ma gli agenti l'hanno riconosciuto Pensava di aver fatto una furbata rifacendosi i documenti con ildella moglie, ma gli agenti si sono ricordati di lui e lo hanno. A, un albanese è rientrato indopo pochi mesi dall'espulsione che ne avrebbe vietato il ritorno fino al 2027. Dritan Caushi era riuscito a farsi rifare il passaporto in Albania, diventando Dritan Iordache così dare in. Ma il trucchetto non è riuscito, perché i poliziotti l'hanno riconosciuto comunque e portato in carcere. Impegnati in un ordinario controllo in strada, gli agenti lo avevano, infatti, notato insieme a un connazionale. Due volti già visti, per aver commesso diversi reati in passato, che si sono decisi a ...

