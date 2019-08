Oroscopo 14 agosto | Cancro in trappola | Bilancia sotto pressione

Paolo Fox - previsioni di domani : Oroscopo di mercoledì 14 agosto : oroscopo domani di Paolo Fox: le previsioni del 14 agosto Come sarà la giornata di domani, 14 agosto, secondo Paolo Fox e il suo oroscopo? Scopriamolo con i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: tra oggi e domani potranno contare su qualche energia in più. Le spese vanno tenute sotto controllo perché questo non è il periodo giusto per spendere. TORO: tra oggi e domani saranno un po’ sottotono. Necessitano di tranquillità. Prestare ...

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto : Leone scelte per il futuro - Scorpione confuso : L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto prevede tranquillità per i nati sotto il segno del Capricorno, mentre ci saranno svolte decisive per l'Acquario. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: nonostante alcune difficoltà che state affrontando siete decisi a superare ogni ostacolo. L'amore ha un ruolo fondamentale per la vostra vita e potrete contare sul sostegno di Venere. Grazie ...

L'Oroscopo del giorno 15 agosto - previsioni 2^ sestina : Ferragosto sorride ai Bilancia : L'oroscopo del giorno 15 agosto 2019 è pronto a mettere in chiaro le previsioni di Ferragosto, il periodo più caldo dell'anno. Ansiosi di sapere quali saranno i segni favoriti di giovedì in amore e nel lavoro? Diciamo subito che la situazione attuale in ambito astrologico è poco diversa da quella del giorno precedente: la Luna è sempre nel settore dell'Acquario con Venere, Sole, Marte e Mercurio stabili nel comparto del Leone. Bene, iniziamo ...

Oroscopo weekend dal 31 agosto al 1° settembre : Ariete sottotono - Acquario geloso : Il weekend che farà da ponte fra la fine di agosto e l'inizio di settembre sarà decisamente carico di aspettative per i nativi del segno della Vergine, di grande passionalità per i Gemelli ed il Capricorno, di dubbi e perplessità amorose per l'Acquario ed il Cancro. Gli obiettivi lavorativi saranno di esclusivo interesse per i nativi del segno del Leone e dell'Ariete (prevalentemente i segni di fuoco). A seguire, le previsioni astrologiche del ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 14 agosto : Gemelli stravagante - Scorpione spossato : L'oroscopo dell'amore di coppia vede il transito di una Luna in Acquario forte e sbarazzina, aperta alle amicizie e all'amore, ma con spirito libero e indipendente. L'astro d'argento, infatti, nel segno dell'Acquario che sottolinea il genere maschile, si trova un po' in difficoltà poiché esalta il lato femminile. Tuttavia l'Acquario diventa affine al satellite grazie alla presenza dell'acqua, "fonte lunare" benefica per le sensazioni amorose. Di ...

L'Oroscopo di domani 14 agosto : Sagittario affettuoso - Acquario stravagante : L'oroscopo di mercoledì detta legge in ambito sentimentale e approfondisce la fortuna di ciascun segno zodiacale, in modo profondo e originale. Se alcuni aspetti planetari non saranno dei migliori, cerchiamo di vederli come una sfida per progredire, attuando un viaggio di emozioni che prima o poi raggiungerà una meta ben definita, quella che esaudisce i propri sogni. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo di ...

L'Oroscopo di domani mercoledì 14 agosto da Ariete a Vergine : Venere in Leone - ok per Toro : L'oroscopo di domani mercoledì 14 agosto 2019 mette a disposizione le previsioni zodiacali interessanti la parte centrale dell'attuale settimana. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus astrale tutto incentrato in relazione ai comparti della quotidianità legati all'amore e al lavoro. Iniziamo decisi e spediti sottolineando chi tra ...

L'Oroscopo del giorno 13 agosto : Cancro in risalita - Leone ostinato - Sagittario al top : Durante la giornata di martedì 13 agosto, i nativi del Cancro riusciranno a risolvere alcuni problemi di coppia con il partner, Pesci avrà voglia di divertirsi in compagnia degli amici. Lo Scorpione sarà particolarmente geloso, mentre Gemelli riuscirà a concludere qualche affare in più. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di martedì 13 agosto 2019....Continua a leggere

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto : recupero nel lavoro per Bilancia e Capricorno : Nuova settimana di agosto in arrivo per tutti i segni zodiacali. Le stelle sono pronte a dare le previsioni su lavoro, amore e salute da Ariete a Pesci per il periodo compreso da lunedì 12 a domenica 18 agosto. Bene il lavoro per Capricorno e Bilancia, recupero in amore per i Gemelli. Ariete: prosegue l'ondata favorevole per il segno. Con Venere dalla vostra parte vivrete un buon momento a livello sentimentale. La giornata di Ferragosto sarà ...

Oroscopo 13 agosto : Gemelli fantasiosi - Leone attivo : L'Oroscopo del 13 agosto annuncia grosse novità per ciascun segno zodiacale. Grandi progetti per le persone della Vergine e grandi emozioni per i nativi dei Pesci. Nel dettaglio, le previsioni degli astri per questa seconda giornata della settimana di Ferragosto con amore, lavoro e salute come assoluti protagonisti....Continua a leggere

L'Oroscopo del giorno 14 agosto da Bilancia a Pesci : sestile Giove-Luna - Sagittario vola : L'oroscopo del giorno mercoledì 14 agosto 2019 è pronto ad iniziare una nuova tornata di previsioni. L'attenzione cade sulla consueta classifica con le stelle quotidiane e, a corredo, le indispensabili predizioni ingegnate sui comparti relativi all'amore e al lavoro. Parlando di segni positivi e negativi, questo mercoledì a fare la differenza sarà lo splendido sestile in atto tra Luna e Giove. Ansiosi di sapere in anteprima come sarà il giro di ...

Oroscopo 16 agosto : giornata libera per Bilancia - Toro tenace - Scorpione al top : Durante la giornata di venerdì 16 agosto, i nati sotto il segno del Cancro saranno più allegri, mentre per i Gemelli l'intesa di coppia sarà molto alta. La Bilancia avrà finalmente del tempo libero per divertirsi, mentre il Toro sarà determinato a terminare le proprie mansioni per poi riposarsi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 16 agosto 2019....Continua a leggere

Oroscopo domani di Paolo Fox - 13 agosto : previsioni segno per segno : Paolo Fox segni di Acqua: Oroscopo di domani, 13 agosto Ci pensa Paolo Fox a svelare come andrà la giornata di domani secondo l’Oroscopo del 13 agosto per i segni di Acqua. CANCRO: sono piuttosto a disagio e affaticati. Presto andranno in ferie e potranno ricaricare le batterie. SCORPIONE: tra domani e giovedì ci sarà un po’ di confusione in amore. Meglio stare lontano dalle situazioni rischiose. PESCI: devono godersi le ferie ...

Oroscopo 13 agosto : per il Capricorno momento positivo per i sentimenti : La terza settimana del mese di agosto entra nel vivo. Superato un lunedì importante, i segni zodiacali si appresteranno a vivere una nuova giornata che vedrà il Leone decisamente in calo nel lavoro, ci sarà da mantenere la pazienza; per il Capricorno, invece, giornata ideale per i sentimenti. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 13 agosto 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. Previsioni e Oroscopo del 13 agosto 2019: la ...