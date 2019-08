Ore 18 : si vota per la data su sfiducia a Conte |Renzi ripete : "Nuovo governo o è recessione - il Senato mostrerà che accordo è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Berlusconi migliOre amico (dei cani) e Fusaro tra Pride e Papeete : vota la frase : Ma anche Renzi sudato per le valige, Di Battista che si scopre dalla parte dei giornalisti e la devozione di Matteo Salvini: come sempre è difficile scegliere. Leggete bene ed esprimete la vostra preferenza

Tav - Cerno (Pd) vota mozione M5s e striglia i dem : “ErrOre madornale. Sembrerà sostegno a governo di destra” : “Quello del Pd è un errore madornale, sono in dissenso con il mio gruppo e voterò la mozione M5s”. A rivendicarlo il senatore dem Tommaso Cerno, durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni Tav. “Ho firmato la mozione del M5s perché chiede al Parlamento di agire per tentare di evitare all’ultimo momento uno spreco colossale di denaro. Al Pd dico, ripensateci finché siete in tempo”, ha sottolineato il senatore dem, ...

"Al Pd dico : state facendo un errOre madornale" - sulla Tav Tommaso Cerno vota in dissenso col suo gruppo : “Al Pd dico, ripensateci finché siete in tempo, state facendo un errore madornale”. Il senatore dem Tommaso Cerno ha votato la mozione Tav in dissenso con il suo partito.Prima di esprimere il suo “no” al documento Pd, passato successivamente in Senato con 180 sì, ha annunciato che invece avrebbe votato sì alla mozione dei 5 stelle e rivolto un appello al suo partito: “Sono in dissenso col mio ...

Dl sicurezza bis - l’appello dell’Anpi ai senatori : “Non lo votate - c’è odOre di stato di polizia” : Con un appello rivolto a tutti i senatori l'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, chiede agli eletti a Palazzo Madama di non votare il decreto sicurezza bis voluto da Matteo Salvini: "Il dl contrasta gravemente con la civiltà del nostro Paese e peggiora radicalmente il livello reale di sicurezza dei cittadini. C'è odore di stato di polizia".Continua a leggere

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “FavOre alla Francia lo hanno fatto loro votando Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron”. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...