Omicidio Diabolik | la famiglia non si presenta ai funerali in polemica con il questore

Omicidio Diabolik - ricorso bocciato : funerale sarà privato : Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Il Tar ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia Piscitelli contro l’ordinanza firmata da questore di Roma che impone ”per ragioni di ordine pubblico” i funerali in forma privata domani alle 6 di mattina al cimitero Flaminio. Lo conferma all’Adnkronos Rita, la moglie di Fabrizio Piscitelli.Nel frattempo è stato deciso che verrà risentito l’autista cubano che ...

Omicidio Diabolik - l’autista sarà riascoltato : Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Verrà risentito l’autista cubano che da poco più di una settimana accompagnava a tutti gli appuntamenti , ucciso con un colpo di pistola mercoledì sera mentre si trovava su una panchina nel parco degli Acquedotti a Roma. L’uomo era con Diabolik anche la sera dell’Omicidio. Al momento dalle testimonianze raccolte dagli investigatori da amici e familiari non sono emersi elementi utili alle ...

Omicidio Diabolik - la moglie contro i funerali privati : “Mio marito non era un mafioso” : “Mio marito non era un mafioso. Non ha mai commesso reati che hanno a che fare con la mafia”. Rita Corazza, moglie di Fabrizio Piscitelli, l’ex capo ultras della Lazio ucciso il 7 agosto a Roma chiamato “Diabolik”. “Stiamo depositando un ricorso al Tar contro il provvedimento del questore riguardo al funerale di mio marito. Lo ritengo anticostituzionale e non capisco qual è il motivo di ordine pubblico per cui si ...

Omicidio dell'ultrà : Diabolik tradito da un amico. «Il killer è albanese» : Chi ha portato a dama Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capo ultrà della Curva Nord della Lazio? Chi ha tradito l'amico? Un rebus per gli investigatori, che ora indagano per Omicidio...

Omicidio Diabolik - il questore di Roma ordina funerali privati : “Motivi di sicurezza”. La protesta della famiglia : “Ricorso al Tar” : Il funerale di Fabrizio Piscitelli dovrà essere celebrato in forma strettamente privata. Lo ha deciso il questore di Roma per ragioni di sicurezza: Diabolik, il leader della Curva Nord della Lazio assassinato mercoledì pomeriggio in via Lemonia, era un “esponente di rilievo” della tifoseria e “fondatore” del gruppo degli Irriducibili. Quindi, per il questore Carmine Esposito, “il rito funebre celebrato in forma ...

Omicidio Diabolik - si esaminano i 3 cellulari : Roma, 9 ago. (AdnKronos) - Gli investigatori che indagano sull'Omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso mercoledì sera mentre si trovava su una panchina nel parco degli Acquedotti a Roma, stanno esaminando i tre cellulari che erano nella disponibilità dello storico capo ultras della Lazio. L'obiettiv

Omicidio dell'ultrà : Diabolik tradito da un amico. «Il killer è albanese» : Chi ha portato a dama Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capo ultrà della Curva Nord della Lazio? Chi ha tradito l'amico? Un rebus per gli investigatori, che ora indagano per Omicidio...

Roma - l’Omicidio di Diabolik Piscitelli ha interrotto la pax imposta da Carminati. Investigatori : “Si rischia escalation di sangue” : A Roma “la pax è finita“. Almeno “fino al prossimo accordo“. Hanno pochi dubbi gli Investigatori. L’omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto ai più come il “Diabolik” capo ultrà della Curva nord della Lazio, lascia pensare che qualcosa si sia rotto nel “tavolo permanente delle mafie Romane”. di cui parlava appena due mesi fa il capo della Dda Michele Prestipino. Una “pax ...

Delitto di «Diabolik» - al killer si è inceppata la pistola : ipotesi duplice Omicidio fallito : Lo ha raccontato alla polizia l’autista-guardia del corpo, un cubano, di Diabolik, scampato all’agguato. Identificate e rilasciate 5 persone. Al vaglio degli investigatori le utenze telefoniche di Diabolik. Giovedì sera fiaccolata per Fabrizio

Omicidio ‘Diabolik’ - Salvini segue con attenzione indagini : Roma, 8 ago. – Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sta seguendo con grande attenzione le indagini per l’Omicidio di Fabrizio Piscitelli detto ‘Diabolik’, l’ultra’ della Lazio ucciso a Roma ieri sera. “Sono sicuro che con la loro professionalita’, le forze dell’ordine e gli inquirenti risolveranno il caso. Nessun criminale puo’ sperare nell’impunita’” dice ...

Diabolik - ultrà Lazio ucciso. Il pm : «Omicidio con aggravante mafiosa». La pista dei clan - si cerca il killer nei video di sorveglianza : Potrebbe essere stato vittima di un tranello Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso ieri in un parco di Roma con un colpo di pistola alla nuca. Le modalità, una vera e propria...

Il pm contesta l'aggravante mafiosa per l'Omicidio di Fabrizio Piscitelli - l'ultrà Diabolik : Omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso. Questo il reato per cui procede la Procura di Roma, coordinata dal procuratore facente funzioni Michele Prestipino, in relazione alla morte di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso ieri in un parco della città con un colpo di pistola alla nuca. Secondo gli inquirenti, l’uomo potrebbe essere stato vittima di un tranello. VIDEO - I rilievi della polizia scientifica ...

Omicidio 'Diabolik' - sentito l'autista che era con lui : Roma, 8 ago. (AdnKronos) - (di Silvia Mancinelli) - - di Silvia Mancinelli Fabrizio Piscitelli, noto negli ambienti ultras e non solo come 'Diabolik', alle 19 di ieri sulla panchina in via Lemonia, al parco degli Acquedotti, era seduto insieme al cubano che gli faceva da autista. Presente quando il

Omicidio Diabolik - il killer vestito da runner e il movente : dubbi e certezze sull’agguato a Piscitelli - il leader degli Irriducibili Lazio : Un solo colpo sparato dall’alto verso il basso con la pistola calibro 7,65 quasi appoggiata all’orecchio sinistro, il corpo che si accascia e la fuga del killer. Sono alcune delle poche certezze sull’Omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il leader della Curva Nord della Lazio assassinato mercoledì pomeriggio in via Lemonia, in zona Cinecittà, a Roma. Gli investigatori della Squadra Mobile sono alla ricerca di ...