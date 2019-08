Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Sono statidi Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso nei giorni scorsi a Roma con un colpo di pistola alla nuca. Le esequie erano state fissate dalla questura “per motivi di sicurezza” alle 6 di questa mattina al cimitero Flaminio di Roma. Come annunciato, nessuno deisi è presentato all’obitorio del policlinico Tor Vergata per il trasferimento della salma, in polemica con il questore Carmine Esposito che non aveva permesso iin forma pubblica per evitare la presenza eccessiva di ultras. Nella notte c’è stata una visita deialla camera mortuaria per il riconoscimento formale della salma, ma poi sono andati via all’arrivo delle forze dell’ordine. Il piano di sicurezza predisposto dalla questura è comunque scattato dalla notte. Sotto la lente non solo l’area del cimitero Flaminio, dove alle 6 era ...

AntoPando : Omicidio #Diabolik, la famiglia non si presenta ai funerali in polemica con il #questore. Ma a Tor Ve…… - fattoquotidiano : Omicidio Diabolik, i familiari non si presentano: rinviati i funerali. Resta attivo il piano sicurezza della questu… - Cascavel47 : Omicidio Diabolik, i familiari non si presentano: rinviati i funerali. Resta attivo il piano sicurezza della questu… -