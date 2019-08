Oltraggio a pubblico ufficiale | Il Decreto Sicurezza bis inasprisce le sanzioni

Sicurezza : Mattarella - ‘irragionevole norma su Oltraggio pubblico ufficiale’ (2) : (AdnKronos) – “Non posso omettere di rilevare -afferma Mattarella a proposito delle disposizione sul pubblico ufficiale- che questa norma ‘assente nel decreto legge predisposto dal governo- non riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze dell’Ordine ma include un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e ...

Sicurezza : Mattarella - ‘irragionevole norma su Oltraggio pubblico ufficiale’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – Non applicare la causa di non punibilità per la ‘particolare tenuità del fatto’ alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, ‘quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni’, come previsto nel decreto legge Sicurezza bis, “solleva dubbi sulla sua conformità ...