Nilufar contro Matteo Salvini | Che vergogna | siamo il paese dei balocchi!

(Di martedì 13 agosto 2019) Dopo lo scherzo di Lorenzo Fragola, anche la ex corteggiatrice di Uomini e Donneha deciso di voler dire la sua a proposito della crisi di governo della quale si sta parlando proprio in questi giorni. In particolar modo, la bella partenopea ha deciso di non andarci leggera con il premier, esprimendo tutte le sue personalissime perplessità sulla vicenda: "Mamma mia, che bella la crisi di governo! Un paio di c******i, premier felice, dai che bello, grazie. Che bella l’Italia! Eh…premier, cheragazzi! Qualcuno per favore mi spiega, prima che io cominci a vomitare tutti i cornetti, per quale motivo abbiamo un premier che in piena crisi di governo va al Papeete Beach e mette l’inno di Mameli? Che schifo,ildei" Lo sfogo diin particolar modo si riferiva alle ultime comparsate nella famosa discoteca romagnola del premier ...

