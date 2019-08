“Niente sarà più come prima” | sui social il tragico annuncio | è morta Nadia Toffa

Fonte : sportfair

(Di martedì 13 agosto 2019) Le Iene annunciano suila morte di: il noto volto televisivo si è arreso alla malattia dopo una tosta battaglia Un risveglio tristissimo, in questo caldo martedì di metà agosto. La Redazione de Le Iene ha salutato sui. Quando ancora nessun giornale ha dato la triste notizia, i colleghi della presentatrice hanno scritto: “Niente per noipiùprima, ciao“, queste le parole su Instagram, che fanno chiaramente intendere chenon ce l’ha fatta. Al termine di una lunga lotta contro il cancro,oggi, a 40 anni. Su Facebook, nella pagina ufficiale de Le Iene, un lunghissimo post commovente: “E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissutote, NON PERDE MAI. Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino ...

redazioneiene : Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia - Affaritaliani : Nadia Toffa è morta. L'addio delle Iene: 'Niente sarà più come prima' - selinablue50 : RT @redazioneiene: Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia -