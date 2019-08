NBA – Sebastian Telfair condannato a 3 anni e mezzo di prigione | nella sua macchina

Fonte : sportfair

(Di martedì 13 agosto 2019) L’ex NBAa 3diper detenzione illegale di armi:suatrovate diverse armi, munizioni e un giubotto antiproiettile “Mi mandate in galera per un crimine senza vittime. Ho 34, posso giocare in Cina per 6 e prendermi cura della mia famiglia”, un urlo fra le lacrime, quello espresso nel silenzio dell’aula del tribunale di Brooklyn da. L’ex giocatore NBA è statoa trediper possesso illegale di armi da fuoco. Nel gennaio 2017, il giocatore era stato fermato dalla polizia dopo un’inversione ad U fatta a fari spenti. Durante la perquisizione del veicolo gli agenti, attirati dal forte odore di Marijuana, hanno trovato: tre pistole, un fucile semi automatico, munizioni e un giubbotto anti proiettile. Con grande probabilità, si concluderà così la carriera di ...

