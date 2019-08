NBA 2019-2020 | svelato il calendario | si parte subito con il derby di Los Angeles

NBA – Svelato il calendario 2019-20 : quanto spettacolo nell’opening night e a Natale - le imperdibili date della nuova stagione : E’ tutto pronto per la nuova stagione di NBA: Svelato oggi il calendario 2019-20 Dopo il Mondiale di basket 2019 gli appassionati della palla a spicchi non si annoieranno: il 22 ottobre inizia infatti il nuovo campionato di NBA! Una stagione apertissima senza una vera favorita, dopo il titolo conquistato dai Raptors, grazie ai tanti colpi di mercato estivi che hanno dato molto equilibrio tra le squadre. L’NBA ha Svelato oggi il ...

NBA mock draft 2019 - corretto con periodi ipotetici (1-14) : 1) New Orleans: Zion Williamson. power forward, 19 anni, miglior giocatore del draft 2019. niente da aggiungere. possibile traiettoria: l’evoluzione, senza lentiggini, di Blake Griffin 2) Memphis: Ja Morant. point guard, 20 anni, miglior playmaker del draft 2019? impossibile a dirsi con certezza: lui ha giocato una stagione sana, Garland no. possibile traiettoria: body type alla fox di sacramento, attitudine alla westbrook 3) New ...

NBA mock draft 2019 - corretto con periodi ipotetici (15-30) : 15) Detroit: Goga Bitadze. centro, prossimo ai 20 anni, dal vasto repertorio offensivo. numeri impressionanti in lega adriatica. poi, con il buducnost, 12 punti 6.4 rimbalzi e 2.3 stoppate di media in eurolega alla sua verdissima età. un po’ lento coi piedi negli spostamenti laterali e non particolarmente esplosivo a livello atletico ma i fondamentali offensivi sono lì da vedere. darebbe ai pistons linfa giovane e di qualità consentendo ...

Mondiali Basket 2019 – Doppio forfait per il Team USA : CJ McCollum ed Eric Gordon danno priorità all’NBA : CJ McCollum ed Eric Gordon hanno ufficializzato il loro forfait dai Mondiali di Basket 2019: i due giocatori vogliono prepararsi al meglio per nuova stagione Dopo la conferma delle assenze di Anthony Davis e James Harden, il Team USA perde altre due pedine importanti per gli imminenti Mondiali di Basket 2019. CJ McCollum ed Eric Gordon hanno ufficializzato il loro forfait dalla kermesse iridata che si svolgerà a settembre in Cina. Entrambi ...

Mondiali Basket 2019 – Ben Simmons non farà parte dell’Australia : il playmaker dei Sixers lavorerà in vista della stagione NBA : Ben Simmons non prenderà parte ai Mondiali di Basket 2019 con l’Australia: il playmaker dei Sixers continuerà a lavorare sul suo gioco in vista della nuova stagione NBA L’Australia perde un tassello importante in vista dei prossimi Mondiali di Basket 2019. Gli aussie dovranno fare a meno di Ben Simmons, talentuoso playmaker in forza ai Philadelphia 76ers che, secondo Adrian Wojnarowski, è pronto a rendere ufficiale il suo forfait dalla ...

Mondiali Basket 2019 – Giannis Antetokounmpo dà la conferma : l’MVP NBA giocherà con la Grecia : Giannis Antetokounmpo conferma la sua presenza ai Mondiali di Basket 2019: l’MVP dell’NBA giocherà con la Grecia Il Mondiale di Basket 2019 incassa il ‘sì’ di una delle sue stelle più luminose: Giannis Antetokounmpo conferma la sua presenza alla prossima Coppa del Mondo di Basket. L’ala dei Milwaukee Bucks, neo MVP della stagione regolare NBA, vestirà la maglia della Grecia nella prossima kermesse mondiale di ...

NBA Awards 2019 : Giannis Antetokounmpo MVP della regular season - Luka Doncic Rookie of the Year : Sono stati assegnati nella notte gli NBA Awards per la stagione 2018-2019, ultimo pezzo dell’annata appena trascorsa con il titolo vinto dai Toronto Raptors, per quella che si è rivelata la prima volta assoluta per una franchigia non americana. Il titolo di MVP della regular season se lo aggiudica Giannis Antetokounmpo: autore di una strepitosa stagione con i Milwaukee Bucks, con 27.7 punti e 12.5 rimbalzi di media nelle prime 82 partite ...

I verdetti dell’NBA Draft 2019. Prima scelta ai Pelicans : I verdetti dell’NBA Draft 2019. Prima scelta ai Pelicans La febbre dell’NBA è un fenomeno che non abbandona mai gli appassionati, nemmeno nella post season. Nel corso della nottata (dall’1.30 ora italiana fino alle 6 del mattino) si è tenuto infatti l’NBA Draft 2019, una tappa fondamentale per le sorti delle squadre nella prossima stagione. Un momento unico e decisivo nella carriera dei potenziali campioni del domani. ...

NBA Draft 2019/ Quello che non sapete su Zion Williamson - prima scelta e predestinato : Nba Draft 2019, la diretta: Williamson, Morant e Barrett le prime tre scelte rispettivamente dei Pels, dei Grizzlies e di New York

Draf NBA 2019 – Il padre si congratula con lui - RJ Barrett non trattiene le lacrime : la scena è commovente [VIDEO] : Emozioni uniche nella notte del Draft NBA 2019: RJ Barrett non trattiene le lacrime, la scena col padre è davvero commovente Una notte incredibile con il Draft NBA: le squadre hanno fatto le loro scelte tra i giovani cestisti provenienti dai college e dall’estero. Sensazioni fantastiche con le giovani scelte e le loro famiglie, che non hanno nascosto le loro emozioni, rigando i loro volti di lacrime di gioia. Non solo Zion ...

Chi ha scelto chi al draft 2019 della NBA : Cosa è successo nell'evento annuale con cui le squadre di basket nordamericane scelgono i migliori giovani

Draft NBA 2019 – Pelicans - il capolavoro del gm David Griffin : Zion Williamson - 4 scelte e lo spazio per un free agent top : Dopo la cessione di Anthony Davis i Pelicans sono ripartiti alla grande grazie al capolavoro di David Griffin: Zion Williamson, tanti giovani prospetti, 4 scelte al Draft e lo spazio salariale per un free agent top In generale i Draft si valutano con qualche anno di distanza, il tempo per verificare se le promesse, i margini di miglioramento e magari qualche ‘hidden gem’ hanno confermato o ribaltato i giudizi in merito alle ...

Draft NBA 2019 – La controversa notte dei Suns : trade down - scelta ‘particolare’ e gli arrivi di Baynes e Saric : I Phoenix Suns hanno fatto trade down prima del Draft NBA: la franchigia dell’Arizona ha scambiato la sua scelta numero 6 in cambio della 11 dei T’Wolves e Dario Saric I Phoenix Suns sono stati la franchigia che ha effettuato probabilmente la mossa più controversa della serata del Draft NBA. Il team dell’Arizona, a differenza di quanto fatto da altre squadre, non ha cercato di migliorare la propria posizione ...