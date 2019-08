Navi Ong | previste onde alte due metri

Fonte : blogo

(Di martedì 13 agosto 2019) Sono trascorsi 12 giorni da quando la Open Arms ha salvato dal mare 151 persone. La situazione, però, non si è sbloccata in alcun modo, complice anche la crisi di Governo che ha investito il nostro Paese ed ha spostato l'attenzione mediatica. Tra oggi e domani vicino Lampedusa è in arrivo il mmpo, conoltre due, ma neanche questo sembra far riemergere un minimo di senso d'umanità.Òscar Camps, fondatore di Open Arms, ha chiesto ad Italia e Malta di concedere alla sua nave l'ingresso nelle acque territoriali per trovare riparo, ma le autorità dei due Paesi hanno ignorato l'appello: "Dal pomeriggio sonodi oltre duee sia Italia che Malta hanno negato alla Open Arms l'ingresso nelle loro acque territoriali per ripararsi".Nelle prossime ore a dare sostegno alla Open Armas arriverà il veliero Astral, l'altra imbarcazione dell'Ong, che porterà in ...

