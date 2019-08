Navi Ong | 500 migranti in mezzo al mare Domani attese onde alte due metri | Open Arms

Migranti : Salvini - 'Navi Ong non verranno in Italia' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Le navi ong che sono del Mediterraneo con Migranti a bordo "non attraccheranno in Italia". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Taormina (Messina). "C'è una nave spagnola da dieci giorni in acque maltesi quindi può scegliere tranquillamente tra Malta e S

Migranti : Salvini - ‘Navi Ong non verranno in Italia’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – Le navi ong che sono del Mediterraneo con Migranti a bordo “non attraccheranno in Italia”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Taormina (Messina). “C’è una nave spagnola da dieci giorni in acque maltesi quindi può scegliere tranquillamente tra Malta e Spagna e c’è una nave norvegese che può scegliere tra Norvegia e Francia”, dice. L'articolo Migranti: ...

Migranti : Salvini - ‘Navi Ong non verranno in Italia’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – Le navi ong che sono del Mediterraneo con Migranti a bordo “non attraccheranno in Italia”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Taormina (Messina). “C’è una nave spagnola da dieci giorni in acque maltesi quindi può scegliere tranquillamente tra Malta e Spagna e c’è una nave norvegese che può scegliere tra Norvegia e Francia”, dice.L'articolo Migranti: ...

Salvini fa campagna elettorale nel Mediterraneo : raffica di divieti alle Navi delle Ong : Mediterraneo, Salvini fa “pesca” elettorale. Alzando il livello dello scontro con le Ong impegnate nelle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. È stato notificato oggi il divieto d’ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane alla Ocean Viking, La nave umanitaria battente bandiera norvegese operata dalla ong Sos Mediterranée, in collaborazione con Medici senza frontiere, ...

Le Navi delle ong Sos Méditerranée e Msf ritornano in mare : La coalizione di governo appesa a un filo Parigi, 22 lug 08:36 - (Agenzia Nova) - La coalizione di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle (M5S) è appesa a un filo. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leade

Saviano accusa Salvini : 'Te la prendi con le Navi Ong - ma lasci impuniti gli scafisti' : La disfida tra Roberto Saviano ed il Ministro Matteo Salvini si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa volta il colpo lo assesta lo scrittore e giornalista di origini campane con un editoriale pubblicato questa mattina dall'edizione online de "L'Espresso", il settimanale diretto da Marco Damilano. L'accusa nei confronti del vicepresidente del Consiglio sarebbe quella di contrastare le navi di proprietà delle Ong ma di trascurare la lotta nei ...

Sea Watch - Carola e la prova definitiva. Matteo Salvini : "Senza Navi pirata Ong ed eroiche tedesche..." : Una foto per spazzare via i dubbi su Ong, Sea Watch e Carola Rackete. Sulla scrivania di Matteo Salvini al Viminale plana l'immagine di un gommone individuato in zona Sar libica, sabato mattina, di cui la Guardia costiera di Tripoli si è assunta la responsabilità. Leggi anche: "Ma Carola si è già di

Ong - la chiusura dei porti cambierà il registro : il piano per fermare i barconi con l'aiuto di 57 Navi : Due portaerei, 4 cacciatorpediniere, 12 fregate, 8 sottomarini, 1 corvetta, 3 navi d' assalto anfibio, 10 pattugliatori d' altura e un' infinità di altri scafi. In tutto la marina italiana può contare su 57 navi da guerra perfettamente funzionanti. Eppure riusciamo a farci fregare da quattro vecchi

Navi Ong - Salvini rincara le multe. Sanzioni fino a un milione di euro : Multe fino a un milione di euro per le Ong del mare che soccorrono i migranti e li portano in Italia. C’è anche il mega rincaro delle contravvenzioni per le Navi che non rispettano i divieti introdotti dal decreto sicurezza bis tra le novità delle ultime ore. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini punta chiaramente sull’effetto deterrenza della norma. Immigrazione, Conte scrive ...

Sicurezza : 44 emendamenti M5S - c’è no a ulteriori sanzioni per Navi Ong : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Sono 44 gli emendamenti presentati dai 5 Stelle al dl Sicurezza bis. Tra questi l’istituzione “presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti” di un “registro nazionale delle imbarcazioni confiscate” ed inoltre si chiede che “i natanti confiscati” siano “affidati dall’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino ...

Sea Watch e Mediterranea - l'ammiraglio libico Tumia : "Con le Navi delle Ong aumentate le partenze di migranti" : "Per colpa delle Ong sono aumentate le partenze di migranti". l'ammiraglio Abdalla Tumia, capo della Guardia Costiera di Tripoli, pattuglia le coste libiche grazie alle motovedette donate dal governo italiano e in un'intervista al Messaggero punta il dito contro Sea Watch, Mediterranea, Open Arms e

Multe fino a un milione a Navi : così la Lega vuol fermare Ong : Presentato un emendamento al decreto Sicurezza bis: salgono le sanzioni per chi infrange il divieto di ingresso in Italia. Detto fatto: oltre all'accordo con la Tunisia, Matteo Salvini prepara il suo piano contro le Ong e l'immigrazione clandestina. E lo fa anche in Parlamento, con un emendamento presentato dal leghista Igor Iezzi che alza sensibilmente le Multe a chi infrange il divieto di ingresso nelle acque italiane. Il ...

Migranti - M5s prende posizione contro le Ong : "Anticipare la confisca delle Navi" : Nuovi sbarchi e nuovi salvataggi. Il 92% delle persone sbarcate in Italia quest'anno non ha niente a che fare con le Ong ma...

Navi della Difesa saranno schierate davanti ai porti per sbarrare la strada alle ong : Nuove misure per il contrasto dell'immigrazione e per ostacolare l'operato delle Navi delle ong. Durante il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, convocato oggi dal ministro Salvini, è stato deciso che i mezzi della Difesa saranno schierati davanti ai porti italiani, per impedire l'attracco alle Navi umanitarie.