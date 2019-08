Nadia Toffa e quel lungo mese di silenzio | la commovente ultima foto pubblicata a luglio

È morta Nadia Toffa. Le Iene : “Chi vive come te non perde mai” : E’ morta Nadia Toffa. La notizia arriva da un post commosso pubblicato dalle Iene su Facebook. “E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON perde MAI. Hai combattuto a testa alta – scrivono le Iene sul social, pubblicando anche una foto della Toffa – col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai lottato sempre. Hai ...

È morta Nadia Toffa. Le Iene : "Niente per noi sarà più come prima" : È morta Nadia Toffa, ne danno notizia Le Iene con un tweet. La popolare 'inviata' del programma televiso di Mediaseta aveva 40 anni e da tempo lottava contro il cancro. Era stat lei stessa a comunicarlo al pubblico televisivo con un post su Facebook. Negli ultimi mesi si era riaffacciata di tanto in tanto sui social per raccontare la sua battaglia. Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia pic.twitter.com/MsUpJm253L — Le Iene ...

Nadia Toffa - morta la conduttrice televisiva. Le Iene : “Per noi non sarà più come prima” : Dopo una lunga battaglia contro il cancro è morta a 40 anni Nadia Toffa, storica conduttrice e inviata delle Iene. Lo ha annunciato stamattina lo staff della trasmissione tv sulle proprie pagine social. “Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi”, si legge sulla pagina Facebook de Le Iene. “Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di ...

Nadia Toffa è morta - addio alla conduttrice delle Iene : Nadia Toffa non ce l’ha fatta. La conduttrice delle Iene, che ormai da diverso tempo lottava contro un cancro, è morta. A dare l’annuncio è stata proprio la redazione del programma che su Facebook ha pubblicato una lunga lettera dedicata a Nadia. 40 anni e un sorriso che non si è mai spento, nemmeno di fronte alla malattia, la Toffa aveva scoperto di essere malata mentre girava un servizio per le Iene. Un malore che l’aveva ...

Morta Nadia Toffa : una lunga battaglia contro il cancro - a testa alta e con il sorriso : Morta Nadia Toffa dopo una lunga battaglia contro il cancro, che l’ha colpita al cervello: l’amata conduttrice e inviata de “Le Iene” è scomparsa oggi 13 Agosto 2019. Aveva 40 anni. Ha affrontato il calvario – a testa alta e con il sorriso sulle labbra – a partire dal 2017, quando, a seguito di un grave malore, ha scoperto di essere malata. Il 2 dicembre 2017 gli italiani sono rimasti con il fiato sospeso dopo ...

