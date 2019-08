Nadia Toffa è morta di cancro a 40 anni - lo strazio delle Iene : "Nulla sarà più come prima" : È morta Nadia Toffa. La notizia arriva da un post commosso pubblicato su Facebook dal profilo ufficiale dalle Iene, lo storico programma di Italia1 che la 40enne Toffa conduceva durante la lunga battaglia con il cancro. "E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te

Nadia Toffa - il silenzio su Instagram : parla un dipendente Mediaset : Come sta Nadia Toffa? Se lo chiedono ormai da settimane i fan della giornalista, preoccupati per il suo silenzio. Dal 1 luglio infatti Nadia ha smesso di pubblicare post su Instagram e l’assenza sui social sta creando molta ansia nei follower. Coraggiosa e sempre sorridente, la Toffa ha sempre condiviso con i fan la sua battaglia contro il tumore, dai momenti più duri alle sedute di chemioterapia. Ora però sembra che qualcosa sia cambiato ...

Nadia Toffa - il lungo silenzio della conduttrice de Le iene preoccupa i fan : Risale allo scorso 1 luglio l’ultimo post di Nadia Toffa su Instagram. Da allora sono passati più di 31 giorni e la ‘iena’ continua a non aggiornare più i fan circa le sue condizioni di salute. Da quando, durante la diretta tv de Le iene su Italia 1, aveva annunciato di avere un tumore, l’attenzione dei media e del pubblico nei confronti della conduttrice bresciana è sempre stata molto alta, e i social network, oltre a ...