MotoGp – Dani Pedrosa si chiama fuori | “non sarò il sostituto di Zarco in KTM | voglio

MotoGp – Gp d’Austria complicato per Petrucci - Danilo amette : “sono rimasto imbottigliato e ho dovuto rimontare” : Danilo Petrucci in difficoltà al Gp d’Austria: le parole del ternano della Ducati dopo la gara al Red Bull Ring Se nella parte dei box di Andrea Dovizioso si festeggia per la splendida vittoria al Gp d’Austria, non si può fare altrettanto nella metà di Danilo Petrucci, che dopo una gara difficile, partito dalla quarta fila, ha concluso con un nono posto. Alessandro La Rocca/LaPresse “È stata una gara complicata: purtroppo alla ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGp - GP Austria 2019 : “Partirò motivato per riscattarmi dopo la caduta di oggi” : Non sono state qualifiche da incorniciare per Danilo Petrucci quelle del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il centauro umbro ha concluso in dodicesima posizione, pagando a caro prezzo le conseguenze di una caduta che gli ha precluso la possibilità di lottare per le prime posizioni. Per questo, è atteso a una corsa in rimonta domani, dove soprattutto i primi giri saranno importanti. Di ...

MotoGp - la rivelazione di Danilo Petrucci : “ho capito dove migliorare la Ducati grazie a… Marquez” : Il pilota della Ducati ha commentato le qualifiche del Gp d’Austria, chiuse al dodicesimo posto con caduta annessa Qualifiche sfortunate per Danilo Petrucci in Austria, il pilota della Ducati ha chiuso al dodicesimo posto la Q2, finendo addirittura nella ghiaia negli ultimi minuti della sessione. Un inconveniente di non poco conto, che obbligherà gli uomini in rosso ad un lavoro supplementare in vista di domani. AFP/LaPresse Il ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGp - GP Austria 2019 : “Sono contento ma questa pista è ostica” : Giornata nella media per Danilo Petrucci che ha svolto un buon lavoro nelle prove libere del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Sono contento, ma questa pista è ostica con dei lunghi rettilinei e io perdo un po’ di aerodinamica: stiamo cercando di migliorare in frenata per recuperare del tempo, stiamo facendo un buon lavoro. Ho fatto bene con le ...

MotoGp - Danilo Petrucci snobba Lorenzo : “non mi riguarda cosa abbia intenzione di fare Jorge” : Il ternano si è concentrato sulla lotta per il terzo posto nel Mondiale, snobbando le voci di un possibile passaggio di Lorenzo alla Pramac Terzo posto nel Mondiale e all’orizzonte una pista favorevole alla Ducati, un’occasione da non perdere per tenere a bada gli inseguitori. Danilo Petrucci è fiducioso in vista del Gp d’Austria, l’obiettivo è quello di ottenere un buon risultato, così da allontanarsi da Rins che ...

VIDEO Test MotoGp Brno 2019 - Danilo Petrucci : “Siamo pronti per l’Austria” : Danilo Petrucci ha chiuso al decimo posto la giornata di Test della MotoGP a Brno. Il ternano è rimasto comunque soddisfatto della prestazione della sua Ducati, dicendo che tutto il Team è comunque pronto per il prossimo Gran Premio in Austria. VIDEO Danilo Petrucci DOPO I Test A Brno Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

MotoGp – Petrucci in difficoltà a Brno - Danilo ammette : “gara dura - so cosa mi è mancato” : Danilo Petrucci consapevole delle sue difficoltà in pista oggi a Brno: le parole del ternano della Ducati dopo l’ottavo posto al Gp della Repubblica Ceca Ottava posizione oggi al Gp della Repubblica Ceca per Danilo Petrucci, che partiva dalla terza fila. Il pilota ternano, settimo alla fine del primo giro, ha poi perso un paio di posizioni nelle tornate successive ed è risalito all’ottavo posto al tredicesimo passaggio, chiudendo la ...

MotoGp - Danilo Petrucci svela : “abbiamo lavorato per migliorare la Ducati - a Brno ci aspettano molte novità” : Il ternano ha parlato al sito ufficiale della Ducati in vista del prossimo appuntamento di Brno Torna il Mondiale di MotoGp, all’orizzonte si profila il Gran Premio di Brno, che rappresenta il decimo appuntamento in calendario. Grandi aspettative in casa Ducati, con Danilo Petrucci determinato a ripartire con il piede giusto e difendere la terza posizione in classifica (121 punti), conquistata grazie anche ai tre podi ottenuti nelle ...

MotoGp - Dani Pedrosa non crede ai suoi occhi : “Valentino Rossi? Sembra assurdo che…” : Il collaudatore della KTM ha parlato di Valentino Rossi e della sua voglia di continuare a correre, facendo anche un paragone con se stesso Non è più coinvolto nelle faccende di pista, ma Dani Pedrosa continua a seguire da vicino il Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo è passato da essere pilota titolare in Honda e collaudatore in KTM, ovviamente dopo aver deciso di appendere il casco al chiodo, chiudendo la sua lunga carriera. AFP/LaPresse Al ...

MotoGp - Danilo Petrucci non si nasconde : “Marquez ha fatto un passo più grande di noi” : Il pilota ternano ha parlato del confronto della Ducati con Marquez, soffermandosi anche sui suoi obiettivi stagionali Rinnovo già in tasca, un successo già ottenuto al Mugello e adesso l’obiettivo terzo posto da raggiungere. Danilo Petrucci ci ha preso gusto e, considerando la sua posizione nella classifica mondiale, non ha nessuna intenzione di mollare la top-three. AFP/LaPresse Rins si è allontanato dopo la gara del Sachsenring, ...

MotoGp – Esame per la patente superato per Danilo Petrucci : l’aggiornamento sui social [FOTO] : Danio Petrucci ce l’ha fatta: superato con successo l’Esame per la patente La pausa estiva inizia col piede giusto per Danilo Petrucci: nella conferenza stampa di giovedì al Sachsenring, fresco del rinnovo con la Ducati, il pilota ternano aveva svelato che oggi avrebbe dovuto sostenere l’Esame per la patente. E’ stato Petrux stesso ad aggiornare tutti i suoi fan sull’esito dell’Esame: Petrucci è ...

VIDEO MotoGp GP Germania 2019 : nonostante la caduta Danilo Petrucci sarà al via della gara domani : La rovinosa caduta nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Germania non ci priverà di Danilo Petrucci in vista della gara di domani al Sachsenring. Il pilota ternano, infatti, si è fatto male ad una mano, ma come ha spiegato il dottore Lancellotti della clinica mobile, questo infortunio non gli precluderà la possibilità di prendere il via della corsa, nonostante la 12esima casella della griglia. Andiamo a sentire le parole del ...

MotoGp - tremenda caduta per Danilo Petrucci in qualifica al Sachsenring : svelate le condizioni del ternano : Il pilota della Ducati ha chiuso al dodicesimo posto le qualifiche del Gp di Germania a causa di una tremenda caduta Una brutta botta che, fortunatamente, non ha lasciato conseguenze sul corpo di Danilo Petrucci, fatta eccezione per un trauma distrattivo al dito. Niente fratture per il ternano, protagonista di una tremenda caduta avvenuta nel corso del Q2 delle qualifiche del Gp di Germania. Sulle condizioni del pilota della Ducati si è ...

MotoGp - GP Germania 2019 : Danilo Petrucci cade in qualifica - trauma a un dito della mano. Domani sarà in gara : Danilo Petrucci è caduto nel corso delle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati è finito nella ghiaia e ha impiegato qualche istante prima di rialzarsi, il ternano è rientrato ai box e si è sottoposto a degli accertamenti medici che fortunatamente non hanno evidenziato alcun infortunio di rilievo come ha spiegato il dottor Enrico Lancellotti ai microfoni di Sky Sport: “Danilo ha subito ...