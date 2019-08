Morto in vacanza Eugenio Vinci amministratore delegato del gruppo Tuo

Schianto in vacanza. Francesco è Morto - la fidanzata in condizioni disperate : Francesco Capodilupo, 38 anni originario di Avellino, da 12 anni era ingegnere in Tenaris. Amava i viaggi e la bicicletta, gli amici: «Sempre sorridente e disponibile, sapeva coinvolgere gli altri». Un uomo di 38 anni di Bergamo, Francesco Capodilupo, è morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto domenica sera a Terrasini, in provincia di Palermo. Fatale al giovane è stato uno scontro violento tra un’auto e la moto su cui si ...