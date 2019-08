Morbillo | Oms | “Triplicati i casi nel 2019” Allerta riguarda anche l’Europa e gli Usa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Dopo l’allarme dell’Unicef arriva quello dell’Oms. Idiaumentano velocemente in tutto il mondo e sono triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’Europa e Usa. “Sono milioni le persone a livello globale a rischio – avverte l’Organizzazione mondiale della sanità – e nei primi sei mesi del 2019, isegnalati sono i più alti in assoluto dal 2006, con focolai che mettono a dura prova i sistemi sanitari e provocano gravi malattie, disabilità e decessi in molte parti del mondo”. Secondo le ultime raccomandazioni dell’Oms, “tutti i soggetti sopra i 6 mesi di vita devono essere protetti dalprima di recarsi in un’area in cui circola il virus”. Chiunque non sia sicuro del proprio stato di vaccinazione “dovrebbe consultare il proprio medico. I viaggiatori – ...

