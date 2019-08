Milano | donna di 54 anni cade dal quarto piano e muore | stava pulendo i vetri del palazzo

Donna cade dal quarto piano pulendo i vetri e muore a Milano : Una Donna di 54 anni, che lavorava come domestica, è morta cadendo dal quarto piano di un palazzo vicino al Tribunale di Milano. Secondo una prima ricostruzione, stava pulendo i vetri quando, poco prima delle 10, è precipitata. Sul posto sono arrivati polizia e personale del 118 che ha potuto solo constatarne la morte.

Milano : donna ferita - Grimoldi (Lega) - 'in città regnano caos e lassismo' : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - "Nella Milano dell’accoglienza senza se e senza ma, del porte aperte a tutti, del non ci sono regole, in questa Milano di Giuseppe Sala e Majorino, succede anche questo, che un immigrato tenti di uccidere una donna in mezzo alla strada, in una città allo sbando dove reg

Milano : donna ferita - Comazzi (Fi) - 'giunta Sala faccia di più su sicurezza' : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - "L’aggressione avvenuta oggi in pieno giorno nel centro di Milano lascia sbigottiti per la ferocia del gesto: è evidente che in materia di sicurezza il Comune di Milano deve fare di più, senza fare sconti a chi delinque o commette atti di violenza. Ormai episodi di ques

Milano : donna ferita - De Corato - 'risse e aggressioni ma Comune assente' : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - Gli ultimi casi di cronaca nera a Milano "sono sintomatici della sfrontatezza che hanno ormai gli immigrati a Milano. Stranieri che stanno facendo sprofondare nel caos la città in pieno agosto con risse ed aggressioni. Questo senso di impunità e di mancanza di rispetto

Terrore in centro a Milano - bengalese ferisce gravemente donna con un vetro : arrestato : La dinamica dell'episodio non è ancora chiara: non si sa se sia avvenuta dopo un diverbio o senza motivo. L'uomo, un 31enne del Bangladesh, regolare e incensurato, che ha aggredito la passante con un coccio di bottiglia, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, una 64enne, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Niguarda.

Milano : donna ferita - Gelmini - 'ancora molto da fare in città per sicurezza' : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - L'aggressione e il ferimento di una donna con un coccio di bottiglia "è soltanto l’ultimo episodio in ordine di tempo che ci ricorda che c’è ancora molto da fare per garantire alla città di Milano sicurezza e legalità". Lo scrive in una nota Mariastella Gelmini, capogru

Donna aggredita con un vetro da uno sconosciuto in centro a Milano : è grave Video|Foto : L’uomo, del Bangladesh, ha ferito alla gola una Donna di 64 anni nel centro di Milano. Stava cercando di strapparle la borsa. L’aggressore è stato bloccato dai passanti. La vittima è stata ricoverata in codice rosso al Niguarda, non è in pericolo di vita

