Milano. Domestica lava vetri,cade,muore

Una donna di 54 anni, che lavorava come, è mortando dal quarto piano di un palazzo vicino al Tribunale di. La donna, di nazionalità filippina, è caduta per circa 12 metri: era probabilmente salita su una scala per pulire idella finestra del balcone della famiglia presso cui era impiegata. Quando sono arrivati i soccorritori, la donna era già morta.(Di martedì 13 agosto 2019)