Microsoft To-Do 1 63 | in arrivo i gruppi di elenchi

Fonte : surface-phone

(Di martedì 13 agosto 2019) Il colosso di Redmond ha da poco annunciato idi, inquesta settimana con la versione 1.63 dell’appTo-Do. Get more done by focusing only on the lists you need, when you need them—say hello to list groups! Your most requested feature is rolling out to all platforms this week (1.63). https://t.co/x55xM6kgze pic.twitter.com/oZgTHxfwXk —To-Do (@ToDo) August 12, 2019 Novità in questa versione Creadi: tramite il pulsante accanto alla voce “Nuovo elenco” è possibile crearein cui inserire gli. Duplica gli: haiche usi più e più volte? Tramite la versione web o l’app per Windows 10 è possibile duplicare glicliccando il tasto destro su di essi. Screenshot Download La nuova versione diTo-Do è numerata 1.63 ed è inquesta settimana per tutti gli ...

infoitscienza : Nintendo Switch: è in arrivo un’altra esclusiva Microsoft? - Asgard_Hydra : Nintendo Switch: è in arrivo un'altra esclusiva Microsoft? -