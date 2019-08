“Mi sento una scema” Nadia Toffa | Maria De Filippi rompe il silenzio Parole che fanno

VIDEO Marc Marquez : “Mi sento bene con la moto ma sull’elettronica c’è ancora un po’ da lavorare” : È un Marc Marquez insaziabile quello che si presenta ai microfoni della stampa dopo la sesta vittoria stagionale arrivata nel GP della Repubblica Ceca 2019 di motoGP, lo spagnolo sa di aver portato a casa una fondamentale vittoria ma pensa che alla sua Honda serva ancora qualche miglioramento nell’elettronica. “Dovevo partire forte perché temevo la rimonta delle Yamaha ma la gara è stata strana, il ritmo non era buono. Dovizioso era ...

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “Mi sento vuoto - che delusione l’ultimo posto” : Qualifiche da dimenticare per Sebastian Vettel, sabato disastroso per il pilota della Ferrari che non è riuscito a completare nemmeno un giro cronometrato a causa di un problema sul turbo della sua monoposto. Il tedesco non è riuscito a girare a Hockenheim e domani scatterà in ultima posizione in occasione del GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1: un risultato inatteso perché le Rosse avevano offerto delle buone prestazioni nelle prove ...

Alessio Campoli : “Mi sento preso in giro da Angela Nasti. Situazione ambigua con Kevin Bonifazi” : Il corteggiatore di Uomini e Donne svela la sua versione dei fatti in merito alla prematura rottura da Angela Nasti. La loro storia non è mai decollata: "Non stavamo da soli". Se inizialmente l'ha difesa dalle critiche, la relazione tra lei e Kevin Bonifazi ha fatto nascere in lui molti dubbi: "Quanto sei stata sincera in questi 4 mesi di percorso?".Continua a leggere

Alessio Campoli ammette : “Mi sento preso in giro da Angela Nasti” : Uomini e Donne: Alessio Campoli commenta la nuova relazione di Angela Nasti Alessio Campoli, insieme agli altri ex protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stato intervistato da Raffaella Mennoia per Witty Tv per raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della relazione con Angela Nasti. L’ex corteggiatore ha dichiarato di trovare abbastanza strana l’intera faccenda, in quanto con la giovane influencer non ...

Alessandro De Rose - Mondiali tuffi grande altezze 2019 : “Mi sento orgoglioso di essere stato tra i protagonisti di una gara dove ce le siamo date di santa ragione” : Alessandro De Rose non riesce a replicare l’impresa dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze del 2017, quando si mise al collo la medaglia di bronzo ed oggi a Gwangju, in Corea del Sud, si deve accontentare del quinto posto finale. L’azzurro al termine della gara iridata parla al sito federale, analizzando la gara condotta tra lunedì ed oggi. “Il terzo non era il tuffo che di solito so fare. E’ il mio tuffo migliore e ...

Roma - Diawara entusiasta : “Mi sento fortunato e onorato di lavorare con Fonsesca. Ecco a chi mi ispiro” : “Per me essere un giocatore della Roma significa essere un uomo fortunato. Questo è un grande club. Ho rinunciato a un po’ di vacanze per arrivare qui presto: non vedevo l’ora di conoscere il nuovo allenatore e i nuovi compagni. Voglio stare al meglio primo dell’inizio della stagione“. Queste le parole del nuovo centrocampista della Roma Amadou Diawara. “Con Fonseca ho parlato al telefono, prima di ...

Laura Pausini si schiera sul caso Bibbiano - rabbia sui social : “Mi sento inc***ata e impotente” : Laura Pausini si schiera sul caso Bibbiano con un lungo post sui social. L'artista di Solarolo si è infatti sfogata sulle sue pagine ufficiali nelle quali ha espresso il suo pensiero su quanto accaduto in provincia di Reggio Emilia, dove alcune famiglie sono state private dei loro bambini con metodi raccapriccianti. "Sono senza parole, senza fiato, piena di rabbia nei miei pugni, mi sento incazzata fragile impotente". Così inizia il ...

Angela Nasti e la storia con Kevin Bonifazi : “Mi sento così felice” : Angela Nasti e Kevin Bonifazi sono quasi ufficialmente una coppia: "Mi sento così felice!", scrive la ex Uomini e Donne su Instagram e riceve il sostegno della sorella Chiara: "Te lo meriti cucciola mia". Poi il calciatore del Torino commenta: "Ma che buona...". Ormai manca solo l'ufficialità, come nel calciomercato.Continua a leggere

Milan - Donnarumma : “Mi sento più uomo - dobbiamo dare tutto per tornare in Europa” : “dobbiamo dare tutto per tornare in Europa, dispiace non farla quest’anno ma come hanno detto mister e direttore possiamo lavorare di più per arrivarci e tornare dove meritiamo”. Lo ha detto il portiere del Milan Gigio Donnarumma parlando a Milan Tv da Milanello, dove la squadra sta svolgendo il raduno agli ordini di Marco Giampaolo. “Sono pronto per iniziare questa stagione. il giorno del raduno per me è sempre ...

Pupo : “Mi hanno chiesto di essere concorrente a Ballando con le stelle e Tale e Quale Show. Ti rendi conto? Mi sento umiliato e offeso da queste proposte” : “C’è poco da fare: Pupo è la vera rockstar italiana“. Inizia così un’intervista al cantante toscano pubblicata su Rolling Stone (a firma Gaspare Baglio) e noi di FQMagazine non potremmo essere più d’accordo. Il 4 e l’11 luglio, su Rai2, Pupo condurrà Un’estate fa, un programma che si occupa di tormentoni estivi e a questo proposito, non può mancare il racconto sulla ‘nascita’ di Gelato al Cioccolato: ...

Pupo a Tale e Quale Show o Ballando? Lui : “Mi sento umiliato” : Pupo choc: “Mi hanno proposto Tale Quale Show e Ballando. Mi sento offeso” La stagione televisiva si riaccenderà solamente a settembre con il ritorno dei programmi quotidiani della Rai e di Mediaset. Attualmente il pubblico può contare su Temptation Island (che tornerà in onda domani) e sui salotti mattutini e pomeridiani targati Rai (Unomattina Estate, Io e Te e La vita in diretta Estate). Quindi con la nuova stagione Tv 2019/20 ...

Paola Perego - il dramma personale : “Mi sento impotente” : Paola Perego sta vivendo un momento molto difficile della sua vita personale. A svelarlo è stata lei stessa in un’intervista a Vanity Fair, dove ha aperto il suo cuore: “Mi sto sentendo impotente adesso perché mio padre, che ha novant’anni, è molto ammalato. Vorrei rimetterlo in piedi, non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare ...

Paola Perego : “Mio padre è molto malato - mi sento impotente” : Intervistata da Vanity Fair ala vigilia del debutto del programma su Rai1 'Non disturbare', la conduttrice ha parlato del...

Taylor Swift ha spiegato come lei e Katy Perry hanno fatto pace : “Mi sento molto più leggera” : E come le è venuta l'idea di travestirsi da hamburger e patatine fritte The post Taylor Swift ha spiegato come lei e Katy Perry hanno fatto pace: “Mi sento molto più leggera” appeared first on News Mtv Italia.