Meteo | “Come dimostrare che nevica in Australia” | decine di canguri saltano gioiosi nella

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) Parti dell’Australia sono state imbiancate dalla neve negli ultimi giorni a causa di un fronte polare che si è spostato dal sud del Paese fino agli stati tipicamente aridi di Nuovo Galles del Sud, Victoria e persino Queensland. Le gelide condizioni hanno colpito la maggior parte del Galles del Sud, incluso un allevamento di pecore nei pressi di Goulburn. Così, mentre Nord America ed Europa soffocano nel caldo dei mesi estivi, l’Australia si ritrova alle prese con un inverno particolarmente freddo, che anche isembrano apprezzare. Nei video che trovate in fondo e nelle foto contenutegallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, infatti, si vedonodiscorrazzare felici in un recinto totalmente imbiancato dalla neve. “Non è qualcosa che si vede tutti i giorni in Australia. Ineve”, ha scritto Stephen Grenfell, autore di uno dei video, sui ...

