Messina | aggredisce la ex fidanzata | arrestato

(Di martedì 13 agosto 2019) Palermo, 13 ago. (AdnKronos) –la exdopo averla perseguitata per mesi perché, come dicono gli investigatori “non accettava la fine della relazione” e finisce in carcere. E’ accaduto adove i poliziotti della Squadra Volanti della Questura sono intervenuti a seguito della richiesta da parte di una giovane donna, la quale riferiva che l’ex fidanzato la stava inseguendo a bordo della sua autovettura “generando un grave rischio per sé e per gli altri utenti della strada”. Giunti sul luogo indicato, nella zona sud di, i poliziotti hanno appreso che il ragazzo, di 25 anni, non accettava la fine della relazione interrottasi a fine marzo, “quando la, già stanca di continue liti e scatti di gelosia, aveva deciso di allontanarsi a seguito dell’ultimo e più grave episodio in cui, dopo essere ...

