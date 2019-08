Meghan usata a sua insaputa come testimonial per vendere pillole dimagranti

Meghan Markle accusata di essere una 'parassita' per il battesimo privato di Archie : Meghan Markle e il principe Harry hanno deciso per un battesimo privato per il piccolo Archie, il loro primogenito. Ma i sudditi hanno aspramente contestato questa legittima decisione, accusando la duchessa del Sussex di vivere grazie alle tasse pagate dal popolo britannico. battesimo privato per Archie, Meghan Markle irremovibile Il battesimo del piccolo Archie Harrison, primogenito dei duchi del Sussex, Harry e Meghan, si svolgerà in forma ...